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Mercedes-Benz Türk’e ilk kadın CFO atandı

10 Aralık 2018, 11:10

Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin yeni Finans ve Kontrol’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) Tülin Mede Esmer, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle görevi Stefan Baasner’den devralıyor.

Bu atama ile Tülin Mede Esmer, Mercedes-Benz Türk’ün tarihindeki ilk kadın ve Türk CFO olarak bir ilke imza atıyor.



Mercedes-Benz Türk Finans ve Kontrol’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) Stefan Baasner’in emekliye ayrılması ile görevini, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle halen Mercedes-Benz Türk Kamyon Kontrol Direktörlüğü görevini yürüten Tülin Mede Esmer devralıyor. 2013 tarihinden bu yana Mercedes-Benz Türk Finans ve Kontrol’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) görevini sürdüren Stefan Baasner, Türkiye’deki görevinden önce Daimler AG grup şirketlerinin Çin, Meksika ve İspanya lokasyonlarında CFO görevini yürütmüştü.



1994 yılında şirketin lojistik & dispozisyon bölümünde göreve başlayan Tülin Mede Esmer; şirketin ihracat & sipariş yönetimi, satış & pazarlama, bütçe & yatırım gibi çeşitli birimlerinde üstlendiği görevlerin ardından; mali kontrol ve iş geliştirme alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Mede Esmer, ayrıca Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin İtalya’da bulunan grup şirketi EvoBus’un CFO görevini ve akabinde Almanya’da Mercedes-Benz Kamyon Merkezi’nde Mali Kontrol ve Raporlama Yöneticiliği görevini yürüttü.



Daimler’in Türkiye’nin yerel potansiyeli ve yetkinliğine inancının bir göstergesi olan bu atama ile Tülin Mede Esmer, Mercedes-Benz Türk’ün ilk kadın ve Türk Finans ve Kontrol’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) olarak bir ilke imza atıyor. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tülin Mede Esmer, evli ve bir çocuk annesi.







