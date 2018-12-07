Shell&Turcas, 350’inci Shell Select Market’i hizmete açtı

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07 Aralık 2018, 16:45

Shell&Turcas, 2020 yılında Shell Select Market sayısını 500’e çıkartmayı hedefliyor.

Shell&Turcas, Shell Select Market sayısını 42 şehirde 350’ye çıkardı. Misafirler, kahveden sandviçe, soğuk sıkım meyve suyundan çiğ köfteye 1500 farklı ürüne Shell Select Market’lerde ulaşabiliyor.







Dünyada her gün 30 milyon, Türkiye’de ise 1 milyondan fazla misafiri ağırlayan Shell, Türkiye’de 350’nci Shell Select Marketi, misafirlerinin hizmetine sundu.



Yeni nesil market formatı ile sektörde öncü olmaya devam eden Shell, Shell Select Marketleri ile misafirlerinin, yolculuklarına ve molalarına değer katıyor. Shell Select Marketleri ziyaret eden misafirler, çekirdekten taze çekilmiş kahve, fırın ürünleri ve özel şefler tarafından tasarlanan lezzetli taze sandviçler alabiliyorlar.



Starbucks ve Kahve Dünyası ile yapılan iş birlikleri sayesinde Shell Select Marketler, molalar ve yolculuklar için benzersiz kahve keyfi sunuyor. Simit, tereyağlı kruvasan, gül böreği, rulo börek ve tatlı çörek de Shell Select Marketlerde satışa sunulan lezzetler arasında.



Ayrıca deli2go markası altında sağlıklı yaşam ürünleri de misafirlerin beğenisine satışa sunuluyor. Bunların içerisinde soğuk sıkım meyve suları, meyve salatası, granolalı yoğurt, salata, kuruyemiş ve kurutulmuş meyve atıştırmalıkları gibi farklı damak tatlarına hitap eden lezzetler de var. Exotic ile yapılan iş birliği ile taze sıkılmış ve katkı eklenmemiş portakal suyu ve nar suyu da deli2go markası altında misafirlerin beğenisine sunuluyor.









Teoman Özben: “Shell, dünyanın tek marka çatısı altında konumlanan en büyük perakende şirketi”



İstasyonlarımızı ziyaret eden her 2 kişiden birinin Shell Select marketi de ziyaret ettiğini söyleyen Shell & Turcas Akaryakıt Dışı Ürün ve Hizmetler Direktörü Teoman Özben: “Türkiye çapında 42 şehirde 350 noktaya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En büyük amacımız, misafirlerimizin zamanlarını verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olarak hayatlarını kolaylaştırmak, onların yolculuklarına ve molalarına değer katmak. Hedefimiz, 2020 yılında Shell Select Market sayısını 500’e ulaştırmak.”



Teoman Özben, Shell Select Marketlerde satılan ürünleri misafirleri dinleyerek geliştirdiklerini belirtiyor: “Shell Select marketlerde Shell’in kendi ürünleri de dahil 11 kategoride yaklaşık 1.500 ürün bulunuyor. Ürünlerimizi misafirlerimizi dinleyerek, onların ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştiriyoruz. Özellikle kendi markamız ‘deli2go’ ürünleri misafirlerimiz tarafından beğeniliyor. Shell için özel formül ile hazırlanan patentli sandviçlerimiz öne çıkıyor. Son dönemde misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz deli2go çiğ köfte ürünümüz de yoğun talep görüyor. Sos ve çiğ köftenin dürüm halinde aynı pakette sunulduğu ürün, acıkan ve geleneksel bir tat arayan fakat vakti olmayan misafirler için lezzetli bir seçim olarak ön plana çıkıyor.”



Kahve alanında Starbucks ve Kahve Dünyası ile başarılı iş birliklerinin devam ettiğini belirten Teoman Özben, 2018 yılı sonunda 2 milyon adet deli2go sandviç ve 2.5 milyon bardak kahve satmayı hedeflediklerini paylaştı.







