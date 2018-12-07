Castrol, yenilenen ticari araç yağlarını 22 bin km’lik bir Roadshow ile tanıttı...

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07 Aralık 2018, 16:33

Castrol Türkiye, ticari araç motor yağları ürün portföyündeki CRB Turbomax ve VECTON ürünleri ile gerçekleştirdiği Türkiye turunu tamamladı.





Ağır vasıta sürücü ve ustalarına yüz yüze eğitim verildi





Castrol, VECTON ve CRB Turbomax ürünlerinin mükemmel motor koruma özelliği ve yüksek performansını daha yakından anlatmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki nakliye siteleri, ağır vasıta sanayi siteleri, taşıyıcı kooperatifleri ve otogarlarda buluşmalar düzenledi. Roadshow süresince gidilen illerde katılım gösteren kanaat önderi ustalar ve ağır vasıta sürücülerine Castrol ticari araç motor yağları ile ilgili özel eğitimler verildi, video gösterimleri yapıldı. Eğitimler çerçevesinde ürünlerin performansları, özel demo üniteler üzerinde test ettirildi. Mini yarışmalar ile eğitimlerin ölçüm ve değerlendirmeleri yapıldı ve katılımcılara sürpriz hediyeler sunuldu.





Daha uzun motor ömrü, daha yüksek performans





Castrol’ün yenilenen ticari araç motor yağı serisi ile hem motorun korumasına hem de performansına katkıda bulunduğunu vurgulayan Castrol Türkiye, Orta Asya ve Ukrayna Pazarlama Müdürü Onur Dede; “Castrol olarak bu Roadshow’u planlarken Türkiye çapında ağır vasıta sürücüleri ve ustalar ile buluşarak yenilenen ürünlerimizin üstün performansını gözler önüne sermeyi hedefledik. Kat ettiğimiz 22 bin km boyunca aldığımız güzel geri dönüşler de bunu ne kadar iyi yaptığımızı ortaya koydu. Hem VECTON hem de CRB Turbomax, yenilenen formülleri ile ilgi odağı olmayı başardı; Durashield teknolojisi’ne sahip olan Castrol CRB Turbomax 15W-40, motora zarar veren ana etkenler aşınma, kurum ve korozyona karşı aktif biçimde mücadele ederken, Sistem pro teknolojisi ile geliştirilen Castrol Vecton, %45’e kadar daha uzun faydalı yağ ömrü sağlar ve aracın performansını bir sonraki yağ değişimine kadar korur. Bu özellikleri ile ürünlerimiz, ağır vasıta sürücülerinin tercihi olacaktır.” dedi.

Castrol, üretimini dünyada ilk olarak Türkiye’deki Gemlik fabrikasında gerçekleştirdiği, yenilenmiş CRB Turbomax ve VECTON ürünlerini Türkiye çapında bir Roadshow ile tüketicilerine tanıttı. Türkiye’nin ve dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Castrol, yenilenen ticari araç motor yağı ürün gamı ile Türkiye’nin 52 ilini dolaştı.PETDER’İN 2018 3. çeyrek verilerine göre, %27,2’lik pazar payı ile Türkiye ticari araç motor yağları segmentinin lider markası Castrol, daha fazla performans ve daha uzun motor ömrü sunma hedefiyle yenilenen ticari araç ürün portföyünü tanıtmak için Türkiye genelinde 74 noktada gerçekleştirdiği Roadshow aktivitesi çerçevesinde, 4 ayda 22 bin km yol kat ederek toplamda 6626 ağır vasıta sürücüsü ve ustaya ulaştı.