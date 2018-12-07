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Bosch Car Service’ler aracınızı kışa hazırlıyor!

Bosch Car Service’ler aracınızı kışa hazırlıyor!

Tarih 07 Aralık 2018, 16:04

Kışın kötü hava koşulları hem sürücüler hem de araçlar için oldukça büyük risk oluşturabiliyor.

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte yağmur, kar, dolu, çamur gibi doğa ve yol şartlarının devreye girmesi araçların servis ve kontrol ihtiyacını ön plana çıkarıyor. İster özel ister ticari olsun tüm araçların kış şartlarında güvenli kullanımı için lastik, silecek, akü, klima başta olmak üzere birçok yedek parça ve fonksiyonunun kontrol edilmesi gerekiyor. 

Uzmanlar, yılın tüm dönemlerinde araç bakımının önemli olduğunu, ancak özellikle kış mevsiminde yapılmayan araç bakımının ileride daha büyük sorunlara yol açacağını belirterek, sürücüleri “Soğuk ve karlı bir sabaha uyandığınızda çalışmayan bir araçla karşılaşmak istemiyorsanız gerekli kış bakımlarını mutlaka yaptırmalısınız” diye uyarıyor.



Hızlı ve kusursuz hizmet

Yaklaşık 15.000 üyesi bulunan, dünyanın en büyük bağımsız araç bakım ve onarım servis zincirine sahip ‘Bosch Service’ organizasyonu, kurumsal yapısıyla Bosch tarafından özel eğitime tabi tutulmuş personeli ile kaliteli hizmeti uygun fiyata sunuyor. Orijinal otomotiv yedek parça ve servis ekipmanlarında Bosch'un tüm desteğini arkasına alan servisler, hızlı ve doğru arıza giderme için Bosch markalı, modern, yenilikçi arıza tespit cihazları ile donatılmış bulunuyor.  Araç sahiplerinin kolaylıkla ulaşabilecekleri bölgelerde yer alan servisler, aracın markası ve modeli ne olursa olsun hızlı ve kusursuz hizmet sunuyor.

Türkiye genelinde 60 ilde, toplam 200 Bosch Car Service ve 90 Bosch Diesel Service hizmet veriyor. 2020 yılına kadar 70 ilde 300 Bosch Car Service’e ulaşılması hedefleniyor.

7 adımda araçlarda kış bakımı
1-    Güvenliğiniz için fren sistemi bakımınızı yaptırın
2-    Lastiklerinizi ihmal etmeyin
3-    Antifriz kullanın
4-    Akünüzü kontrol edin
5-    Buji bakımınızı yaptırın
6-    Görüş açısı için aydınlatma ve cam sileceklerine dikkat edin
7-    Hem konfor hem güvenlik için kaloriferlerinizi kontrol ettirin


 


 

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