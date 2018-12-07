Honda Civic sahibi olmak için yılın son fırsatı

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07 Aralık 2018, 15:52

Segmentinin en donanımlı modeli olarak öne çıkan Honda Civic’in Sedan ve Hatchback modellerine sahip olmak isteyenler için Aralık ayı boyunca faizsiz kredi fırsatı sunulacak.









Kampanya kapsamında dizel versiyonlar için 40 bin TL’ye, benzinli / ECO ve benzinli versiyonlar için de 30 bin TL’ye 12 aylık faizsiz kredi kullanılabilecek.Son zamanların en çok satan modeli olan yerli üretim Honda Civic’e sahip olmayı isteyenler için yılın son fırsatı açıklandı. Civic için özel kredi kampanyalarını Aralık ayında da sürdüren Honda, bu ay düzenlendiği kampanya kapsamında faizsiz kredi imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında dizel versiyonlar için 40 bin TL’ye, benzinli / ECO ve benzinli versiyonlar için de 30 bin TL’ye 12 aylık faizsiz kredi kullanılabilecek. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic, bu ay hurda teşviği ile birlikte 96 bin 20 TL’den başlayan fiyatlara sahip olacak.C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımları ile açık ara en çok tercih edilen model olan Honda Civic, bu segmentte araç almak isteyenler için ideal bir seçenek olma özelliği taşıyor. Hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayan Civic’te benzinli, LPG’li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor alternatifi bulun