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Conecto satışları devam ediyor!
07 Aralık 2018, 15:23
Mercedes-Benz Türk tarafından Kuzey Seyahat Toplu Taşıma’ya satışı gerçekleşen 1 adet Mercedes-Benz Conecto Yalçın Maden’e teslim edilmiştir.
Conecto, sahip olduğu düşük yakıt maliyetleri ve yüksek konfor özellikleri ile şehir içi taşımacılık sektöründe rakiplerinden ayrışmaya ve tercih edilmeye devam ediyor. Filosuna bir tane daha Mercedes-Benz Conecto ekleyen müşterimiz, teslimat sırasında Mercedes-Benz güvencesi ve Conecto’nun değişmeyen yüksek kalitesi nedeniyle bu alımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
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