TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Conecto satışları devam ediyor!

Conecto satışları devam ediyor!

Tarih 07 Aralık 2018, 15:23

Mercedes-Benz Türk tarafından Kuzey Seyahat Toplu Taşıma’ya satışı gerçekleşen 1 adet Mercedes-Benz Conecto Yalçın Maden’e teslim edilmiştir.

 Conecto, sahip olduğu düşük yakıt maliyetleri ve yüksek konfor özellikleri ile şehir içi taşımacılık sektöründe  rakiplerinden ayrışmaya ve tercih edilmeye devam ediyor. Filosuna bir tane daha Mercedes-Benz Conecto ekleyen müşterimiz, teslimat sırasında Mercedes-Benz güvencesi ve Conecto’nun değişmeyen yüksek kalitesi nedeniyle bu alımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Renault Trucks'dan üç adet T460

 Renault Trucks'dan üç adet T460 Renault Trucks, EuroTurk Lojistik şirketine üç adet T460 teslim etti.

Yine tercih Volvo Trucks

 Yine tercih Volvo Trucks Akbulut Nakliyat,filosunu 3 yeni Volvo FH 540HP 4x2 XL kabin E6 çekiciler ile genişletti.
Vahit MAHMATLI
Yapacak çok iş var!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı