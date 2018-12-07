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Renault Trucks'dan üç adet T460
07 Aralık 2018, 12:43
Renault Trucks, EuroTurk Lojistik şirketine üç adet T460 teslim etti.
Teslimat yapılan EuroTurk Lojistik şirkeii Londra merkezli Türkiye ve İngiltere arasında daha çok otomotiv yedek parçaları ve tekstil ihracatı taşıması yapan, bir firma.
Şirket ilk araçlarını 2.el olarak yapmış bulunuyor. Ama “L” belgesi için başvuruda bulunduğundan dolayı ikinci parti araçlarını Renault Trucks’dan yapmaya karar vermiş olan şirket, ikinci belge için gerekli olan üç adet aracını ise Renault çekici olarak tercih etti ve aldıkları çekiciler ise üç adet T 460 modeli oldu.
Çekicilerin arkasına takılan römorklar ise Tırsan treyler, dorse-yarı römork olarak alınmış durumda. Firma sahibi Evren Baturalp, burada küçük bir işletme gibi göründüklerini ama İngiltere de ithalat ve ihracat taşımasında hatırı sayılır bir şirket olduklarını ifade ediyor.
Gelecek için planları geniş ufuklu olan genç bir şirket, Türkiye de farklı bir yapılanma içerisine girecekler. Depolama ve gümrükleme işleri de İngiltere de bir lojistik firması olarak yaptıkları işlerden. EuroTurk Lojistik firması genç ve çok dinamik bir firma. İyi bir çalışmaya sahip oldukları için portföyü güzel olan bir şirket.
Satın aldıkları T 460 11 litrelik motor hacmine sahip olan otomatik şanzımanlı, kabinde buzdolabı gibi çok iyi bir konfora sahip, Michelin lastikleri var. Retarder ve ADR gibi çok önemli tüm özellikleri olan dolu araçlar.
Dorselerin ise iki tanesi “X Low” olarak bildiğimiz tam midilli 60 R 22.5 lastik, bir tanesi yarı midilli tabir ettiğimiz 70 yanak lastik. Tırsan römorklar, hem 70 yanak ve hem 60 yanağa uyumlu olan tenteli Tırsan dorseler.
ALC Lojistik yine yeni yeniden 'Renault Trucks' dedi
Kurulduğu günden bugüne kadar Renault Trucks çekicilerini tercih eden sektörün dinamik ve güçlü firmalarından ALC Lojistik filosunu aynı marka araçlarla güçlendirdi.
ALC olarak yatırımlarımızı ve büyümemizi şirket olarak tedbirli ama kararlı şekilde sürdürüyoruz.Yatırımlarımız yenileme ve entegre yatırımlar olarak devam edecektir.Şirket olarak yatırımlarımızın finansmanı önemli ölçüde öz kaynaklarımızdan karşılanmaktadır.Bu nedenle de yüksek faizli büyük borçlanmalara girmeden tedbirli olarak büyümemizi sürdürüyoruz.Zaten şirket olarak kendimizi 'butik lojistik' hizmet sağlayıcısı olarak konumlandırdık.Bu konumlandırmayla,standart klasik çalışma şartları ve uygulamaları dışında,müşterilerin özel veya spesifik ihtiyaçlarını tespit edip onlarla birlikte esnek çözümler üretmeyi ve kendimizi müşterilerimizin bir parçası görmeyi esas alıyoruz.Bu bağlamda filomuzda mega,yarı mega tenteli,kayar çatılı,kayar perdeli various araçlar ile özel Jumbo cam taşıyıcılar ve gabari dışı lowbed araçlar gibi müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak değişik araçlar bulunmaktadır'' dedi.
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