Goodyear,orijinal lastik ekipmanlarının tedariğini üstleniyor

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07 Aralık 2018, 11:39

DS7 Crossback’in orijinal lastiği Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV oldu

DS7 Crossback araçlarında Goodyear’ın 235/45R20 100V XL boyutundaki Eagle F1 Asymmetric 3 SUV yaz lastikleri kullanılacak. Goodyear’ın Eagle F1 Asymmetric serisindeki en yeni modeli olan lastikler, SUV sürücüleri için çok yüksek performans sağlamak için özel olarak geliştirildi. Bu lastikler, aracın güç ve zerafet arasında yakaladığı mükemmel dengeyi temsil ediyor.Lastiğin farklı katmanlarındaki yeni kordlar, yüksek hızlarda aracın yol tutuş performansının artmasını,virajlarda dönüş direncinin optimize edilmesini ve lastiğin daha geç aşınmasını sağlıyor. Aşınmayı daha da azaltmak için lastiklerin sırt desenleri ve biçimi de en etkinduruma getirildi.Tüm bu özellikler, yuvarlanma direncini azaltırken yol tutuş performansını geliştiren yüksek basınçlı Soğutucu Yastık Katmanı (UHP Cool Cushion Layer) teknolojisi ile birleşince yakıt verimliliği artıyor.Yeni Eagle F1 Asymmetric 3 SUV lastiklerinin önemli bir özelliği de Aktif Fren Teknolojisi olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde, fren sırasında lastiklerin yolla temas eden yüzeyi ve dolayısıyla yol tutuşu artıyor,bu durum da hem kuru hem de ıslak yol koşullarında daha kısa fren mesafesi sağlıyor.konuyla ilgili olarak; “Büyük bir heyecanla beklenen DS7 Crossback araçlarının lastiğini temin etmekten gurur duyuyoruz. Eagle F1 Asymmetric 3 SUV lastikleri Eagle F1 ailesinin son üyesidir ve tıpkı DS7 Crossback araçları gibi sürücülerin SUV’nin avantajlarından yararlanırken, yüksek basınçlı lastiklerin özelliklerinden de faydalanmasını sağlamak amacıyla SUV’lerin performansını geliştirmek için üretilmiştir” dedi.