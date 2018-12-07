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BMW’den kaçırılmayacak yıl sonu fırsatları

BMW’den kaçırılmayacak yıl sonu fırsatları

Tarih 07 Aralık 2018, 11:23

Aralık ayında BMW 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, X1, X2 ve X5 modellerinde kaçırılmayacak avantajlar sunuyor

Bu yola bir BMW sahibi olarak girmek isteyenler, modeline göre, kredili alımlarda 0 faiz, 6 ay sonra ödeme ve yüzde 15 ÖTV indirimi avantajlarından yararlanabiliyor.
 
Sürüş keyfini ertelemeyin, ödemenizi erteleyin
 
BMW’nin “Sürüş keyfini ertelemeyin, ödemenizi erteleyin” sloganıyla başlattığı Aralık ayı kampanyasında BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé için yüzde 15 ÖTV indirimine ek olarak 190.000 TL peşin ödeme yapılması durumunda, peşinat ile anahtar teslim fiyat arasındaki bedel için 0 faiz ile 6 ay sonra ödemeli ya da aynı tutar için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı tanınıyor. Ayrıca, zengin donanıma sahip BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé otomobiller için de 100.000 TL’ye 12 ay 0 faizli kredi avantajı Aralık ayında da devam ediyor.
 
BMW 5 Serisi’nde 25.000 TL’lik peşin alım desteği
 
BMW 5 Serisi otomobillerde 25.000 TL’lik peşin alım avantajının yanında Aralık ayı boyunca 200.000 TL’lik kredi kullanımlarında 18 ay için yüzde 0 faiz kredi ya da aynı tutarı 6 ay sonra ödeme fırsatı sunuluyor. Borusan Otomotiv X1 ve X2 modellerinde de Aralıkayına özel fırsatları devreye alıyor. BMW X1, 273.000 TL’den başlayan fiyatlarla 0 faiz kredi ve 6 ay sonra ödeme avantajı ile satın alınabilirken, BMW X2 için 100.000 TL - 12 aya 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Yeni BMW X5 2019 yılında gelmeyecek
 
Yeni gövde BMW X5’in 3.0 lt hacmindeki motorla ABD’de üretiminin başladığını ancak buradan ithal edilen otomobillere uygulanmakta olan yüzde 120 gümrük vergisine tabi olması nedeniyle fiyatının 1.500.000 TL seviyesini aşacağını söyleyen Borusan Otomotiv BMW, MINI ve BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya, “Bu sebeple 2019 yılının sonuna kadar BMW X5’i Türkiye’ye getiremeyeceğiz. Dolayısıyla, mevcut 2.0 dizel motorlu, ek gümrük vergisi devreye girmeden önce ithal ettiğimiz BMW X5’lerin müşterilerimiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aralık ayına özel BMW X5’leri yüzde 18 KDV avantajıyla, 618.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 30.000 TL’ye varan takas desteği veya 150.000 TL kredi seçeneğiyle sunuyoruz,” diye konuştu.
 

 

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