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Yine tercih Volvo Trucks

Yine tercih Volvo Trucks

Tarih 07 Aralık 2018, 11:12

Akbulut Nakliyat,filosunu 3 yeni Volvo FH 540HP 4x2 XL kabin E6 çekiciler ile genişletti.

Teslimat töreni Akbulut Nakliyat firma sahibi Yusuf İlboğa ileTemsa İş Makinaları Marmara Bölge Kamyon Satış Müdürü Bora Gür’ün katılımları ile gerçekleşti.Yüksek yakıt tasarrufu, sürüş güvenliği, I-shift şanzımanı ve 1260 litre büyük yakıt tankı özellikleri ile öne çıkan Volvo FH 540HP 4x2 XL kabin E6 çekicileri filosuna katan Akbulut Nakliyat’ın 45 araçlık filosunun 44’ü Volvo Trucks markasından oluşuyor.

Teslimat töreninde konuşan Yusuf İlboğa neden Volvo Trucks markasını tercih ettiklerini şöyle dile getirdi: “Yüksek performans ve güvenlik donanımları sayesinde şoförlerimize güvenli ve konforlu sürüş ortamı sağlayan Volvo Trucks ile nakliye sektöründe büyümeye devam ediyoruz.  Volvo Trucks’ın geliştirdiği, uzun yol vites değişim yazılımına sahip I-shift şanzıman ve özel tasarlanmış diferansiyel tahvil oranı ile yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor. Euro 6 emisyon normlarına sahip olması da firma olarak bizim çevresel duyarlılığımızla örtüşüyor. İşlerimize kattığı tüm bu pozitif değerlerden dolayı Volvo Trucks markası ile yolumuza devam ediyoruz.”




 

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