SUV dünyasının kahramanı yeni Suzuki Jimny Türkiye'de!

06 Aralık 2018, 16:00

Suzuki’nin efsane haline gelen küçük SUV modeli yeni Jimny, Türkiye’de satışa sunuldu.



Geçmiş modellere gönderme yapan maskülen tasarım detayları, modern sürüş özellikleri, yüksek işçilik, malzeme kalitesi ile kendinden çok daha pahalı ve büyük SUV’larda kullanılan “sanal 4x4” sistemlerinin aksine, gerçek 4x4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyuyor. Yeni Suzuki Jimny, GLX donanım paketi, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla, 151 bin TL’lik fiyatla satışa sunuluyor.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de haklı bir üne sahip olan Suzuki Jimny, yeni nesliyle kendi sınıfında yine ilk ve tek olma özelliğini sürdürüyor. İlk kez 1998 yılında yollarla buluşan 3’üncü nesil Jimny ile 20 yıllık başarı dolu bir hikâyeye imza atan Jimny, 4’üncü neslinde tüm başarılı özelliklerini bir adım daha ileriye taşıyor. Selefinde beğenilen tüm özellikleri koruyan Jimny, benzersiz dört tekerlekten çekiş sistemi, yalın ve maskülen tasarım detayları ve fonksiyonel yapısıyla göz dolduruyor. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, GLX donanım paketi,1,5 litrelik 100 HP gücündeki benzinli motor ve 4 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle, 151 bin TL’lik fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuluyor.



Maskülen ve kült tasarım özellikleri

Yeni Suzuki Jimny kendine özgü “yalınlık” felsefesini korumaya devam ederken sade bir güzellik ile off-road işlevselliğini aynı potada eritmeye yeni neslinde de devam ediyor. Kübik tasarımı, sağlamlığa ve güçlü arazi yeteneklerine vurgu yaparken, aynı zamanda sürücünün sürüşe daha kolay hâkim olmasını da sağlıyor. Daha dik konumlandırılan A sütunları ve yatay konumlu motor kaputu, sürücünün görüş alanını ve yola hakimiyetini artırırken, yan cam çizgileri de görüş alanını iyileştiriyor ve iç mekâna ferahlık kazandırıyor. Kolay tanınanbir yüze sahip olması adına kullanılan siyah ön ızgara, karakteristik yuvarlak farlar tarafından çevrelenirken, 15 inçlik koyu renkli alaşım jantlar sportif görünümü destekliyor. Tavandaki kanallar kapılar açıldığında içeri su akmasını önlüyor. Çamurluk ağızları ve yan gövdedeki plastik kaplamalar ise Jimny’yi olası ufak tefek darbelerden koruyor. Tampona entegre edilen stop lambaları sadece yalın tasarımı devam ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha geniş bir bagaj açıklığına imkân tanıyarak fonksiyonelliğe katkı sağlıyor.

Geçmişten gelen karakteristik tasarım unsurlarını bünyesinde barındırmaya devam eden yeni Suzuki Jimny; kötü hava şartlarında daha fazla görünürlük sunan “KinetikSarı” veya arazide daha kolay gizlenmeye yardımcı olan “OrmanYeşili” gibi iki yeni renk de dahil olmak üzere sekiz farklı gövde rengiyle satışa sunulacak.



Hayatı kolaylaştıran iç mekân

Dış tasarımda olduğu gibi Jimny’nin iç mekânında da yalın bir mimari tercih edilirken, sadece gerekli olan özelliklere odaklanacak kadar basit, ancak bir o kadar da işlevsel ve şık bir mimari, farklı kullanıcı tiplerinin beklentilerini aynı anda sunuyor. Birçok yeni nesil otomobilin aksine farklı renklerdeki süslemelerden arındırılmış siyah renkli sade kokpit tasarımı sürücünün dikkatini dağıtmadan tamamen sürüşe odaklanmasını sağlıyor. Yatay çizgiler geniş bir görsel izlenimi beraberinde getirirken, dikey çizgiler örneğin gösterge paneli ile orta konsolun sınırlarını belirliyor ve sürücünün kullanım ergonomisine katkı sağlıyor.



Zorlu off-road koşullarında el yordamıyla ulaşılan ve ele iyi oturan kumanda elemanları kadar temizlemesi kolay ve çizilmeye karşı dayanıklı malzemelerle bezenen kokpitteki her bir detay profesyonel kullanım ergonomisini dışa vuruyor. Derinlemesine gömülmüş kare çerçeveli göstergeler güneş parlaması da dâhil olmak üzere her türlü sürüş koşulunda rahatlıkla okunabiliyor. Bluetooth uyumlu akıllı telefon desteğine sahip 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı ses ve görüntü sistemi ise yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yerini aldığı selefine oranla 53 litre artan bagaj kapasitesi yeni Jimny’de 377 litreye ulaşıyor. Katlanan arka koltuklar, geniş bagaj ağzı, bagajın yan duvarları ve koltuk tasarımının optimizasyonu sayesinde son derece kullanışlı, düz ve geniş bir yükleme alanı kullanıma sunuluyor. Temizlemesi kolay plastik ile kaplanan arka koltuk sırtlıkları ve bagajın yan duvarları sayesinde kullanım fonksiyonelliği destekleniyor.



Boyundan büyük arazi yetenekleri

İyi bir off-road aracının en zorlu koşullarla dahi başa çıkabilmesi gerekiyor. Kompakt boyutların getirisi olan hafif gövde ve 1,5 litre hacimli yüksek verimlilik seviyesine sahip motoruyla yeni Suzuki Jimny en zorlu maceralar dahil her türlü kullanım şartında etkileyici bir performans sunarken; yüksek rijitlik seviyesine sahip karoser ve yol titreşimlerini sürücüye iletmeyen, yenilikçi bağlantılarla donatılan direksiyon sistemi sürüş konforunu destekliyor.



Üstün arazi yetenekleriyle donatılan yeni Suzuki Jimny; merdiven tipi şasi, üç açılı helezon yaylı 3 kollu sabit aks ve arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi olmak üzere son derece gelişmiş, rakipsiz bir teknik mimari ile yollara çıkıyor. Profesyonel kullanımları desteklemek üzere ayrıca üstün arazi yetenekleri için Suzuki tarafından geliştirilen dört tekerlekten çekiş sistemi ALLGRIP PRO devreye giriyor. Merdiven şasi süspansiyon sistemi off-road sürüşlerinde daha güvenilir ve sağlam bir yapı sunarken, yeni Suzuki Jimny’de devreye alınan X-bağlantıları ve iki adet ilave çapraz bağlantı torsiyon rijitliğini daha da artırıyor. 37 derecelik yaklaşma açısı, 28 derecelik karın açısı ve 49 derecelik uzaklaşma açısı yeni Suzuki Jimny’nin engelleri ve dik tepeleri, tamponlarını veya alt kısmını çizmeden tırmanmasına izin veriyor.Rijit süspansiyon ve aks geometrisi engebeli arazideki sürüş yeteneklerini geliştiriyor. Herhangi bir engel nedeniyle aks üzerindeki tekerleklerden birinin yer ile olan temasının kesilmesi halinde aynı aks üzerindeki diğer tekerlek yere daha fazla bastırılıyor ve böylece bozuk zeminde daha fazla tutunma sağlanıyor. Gerek önde, gerekse de arkada sabit aks ile donatılan yeni Jimny böylece en zorlu arazi şartlarında bile güvenle yol alabiliyor.Yeni Suzuki Jimny’de kullanıma sunulan arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sisteminin; 2H (iki tekerlekten çekiş), 4H (dört tekerlekten çekiş) ve 4L (arazi takviyesine sahip dört tekerlekten çekiş) olmak üzere farklı sürüş modları bulunuyor. Üstelik üstün off-road becerileri LSD ile destekleniyor.



Verimli yeni benzinli motor

Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 HP gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor. Daha büyük hacimli olan motor, artan hacmine karşın yerin aldığı motordan daha kompakt boyutlarla dikkat çekerken aynı zamanda daha hafif bir yapıya sahip ki bu da yakıt verimliliğine de önemli şekilde katkı sağlıyor. Atmosferik motor, 4 ileri vitesli otomatik şanzımanla kombine ediliyor. 4 ileri otomatik şanzıman da iyileştirilen özellikleriyle birliktedaha fazla yakıt ekonomisi vaat ediyor.



Rakipsiz güvenlik donanımları

Suzuki tarafından geliştirilen ve GLX donanımında standart olarak sunulan kaza önleyici güvenlik teknolojisi Suzuki Safety Support, günlük sürüş koşullarında sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Öndeki araç veya yaya ile olası bir çarpışma tespit etmesi halinde Dual Sensor Brake Support (DSBS) (Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi) çarpışmayı önlemek ve etkilerini hafifletmek üzere sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor; fren gücünü artırıyor veya duruma göre otomatik olarak fren yapıyor. Ayrıca Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Uzun Huzmeli Far Asistanı gibi teknolojiler de sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüyü destekliyor. Yeni Suzuki Jimny ayrıca Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, yokuş kalkış desteği, Eğim İniş Yardımcısı, Acil Durum Fren İşareti, ESP, darbe sönümleyen gövde TECT, lastik basıncı uyarısısistemi ile de donatılıyor.