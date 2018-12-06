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Dacia Duster’da ÖTV indirimine ek indirimler ve sıfır faiz fırsatı

06 Aralık 2018, 15:54

Dacia, Aralık ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor.





Duster modelinde maksimum 40.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı bulunuyor. Maksimum 50.000TL kredi kullanacak müşterilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200.000TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2,29 sabit faiz oranı yer alıyor.



Aralık ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 81.900, Logan MCV 76.900TL, Dokker 62.500TL, Lodgy ise 92.900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.



