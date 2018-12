Daimler küresel IT çözümleri merkezi Türkiye’de 5’inci yılını kutluyor

Anasayfa » Güncel

06 Aralık 2018, 15:49

Mercedes-Benz Türk bünyesinde hizmet veren Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi “Teknolojinin Yıldızı” olarak adlandırılıyor.

• Daimler’in Hindistan’ın ardından Türkiye’de açtığı, Almanya’dan Japonya’ya, 40’tan fazla ülkeye hizmet veren merkez, 5 yılda toplamda 4 milyon Avro’yu aşkın yatırım gerçekleştirdi.• Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan ve çalışanlarının yarısının kadın profesyonellerden oluştuğu merkez, Daimler dünyasına kapsamlı çözümler sunuyor.• Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin 5. yıl kutlamaları sebebiyle düzenlenen ve Mercedes-Benz Türk’ün ilk hackathon etkinliği olan HACK. ISTANBUL’un kazananları da açıklandı. “HACK.ISTANBUL” finalistleri toplamda 37.500 TL nakdi ödülün sahibi oldu.Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin, 2013 yılı sonunda global IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlamasıyla birlikte Hoşdere tesisinde açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi 5’inci yaşını kutluyor. Almanya’dan Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye hizmet veren ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi, kurulduğu günden bugüne büyük çapta organizasyonel büyüme ve başarı elde etti.Merkezin 5’inci yıl kutlamaları vesilesiyle düzenlenen toplantıda Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Daimler IT Ortak Çözümler ve Servisler Direktörü Christoph Röger ve Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz bir araya geldiler.Daimler ağı kapsamında Mercedes-Benz Türk’ün önemine değinen“2013 yılından bu yana toplam 4 milyon Avro’yu aşan yatırımla Daimler’in devreye aldığı Küresel IT Çözümler Merkezi sayesinde Türkiye’den tüm dünyaya bilişim teknolojileri ve uzmanlığı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dijitalleşen dünyada şirketlerin iş yapma yöntemleri değişiyor. Günümüzde otomotiv sektörünün en değerli kaynakları arasında veri toplamak ve bunun analizini doğru yapmak bulunuyor. Daimler’in dijital dönüşümünde merkezimize çok değerli görevler verildi ve her geçen gün edindiğimiz başarılarla yenilerini üstlenmeye devam ediyoruz. Şirketimizin 51 yıllık geçmişinde, çağımızın değişen ihtiyaçlarına ayak uyduran yatırımlarımızdan biri olan bu merkez sayesinde Türkiye’den tüm dünyaya hizmet sunan bir merkez oluşturduk. Dünyanın birçok ülkesine teknolojik çözümlerin Türkiye’de üretilebiliyor olması, sadece Mercedes-Benz Türk için değil ülkemiz adına gurur verici bir tablodur” diye konuştu.“Türkiye, ana şirketimiz Daimler için önemli ve büyüyen bir pazar konumunda. Daimler’in Hindistan’ın ardından dünyada 2’nci olarak, 2013 yılı sonunda kurduğu Mercedes-Benz Türk Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin İstanbul’da açılması bunun en büyük örneklerinden biri. Merkezimizde IT alanındaki uzmanlık bilgimizi yine kendi şirketimize uluslararası destek olarak aktarıyoruz. Bugün dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye hizmet veriyor ve başarılı projeler hayata geçiriyoruz. Merkezimizi daha da geliştirerek yeteneklerimizin, teknik bilgi ve birikimlerimizin farklı kültürlerle harmanlandığı, güçlü ve uluslararası ekiplerin yer aldığı dünya çapında bir organizasyona dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.toplantı esnasında yaptığı konuşmada; “Daimler AG olarak, yolcu ve yük ulaşım çözümlerinde müşterilerimize sadece ürünler değil, aynı zamanda bir ekosistem sunmayı hedefliyoruz. Bu sebeple ürün ve dijital alanda ‘CASE’ (Connected, Autonomous, Shared Services, Electric; bağlanılabilirlik, otonom sürüş, paylaşılan hizmetler ve elektrikli araçlar) adı altında stratejilerimizi yeniledik. Bu kapsamda verinin kullanımı ve bilişim teknolojileri yatırımlarının önemi çok daha artıyor. Şirketimiz, Küresel IT Çözümleri Merkezlerimiz sayesinde çok daha güçlü ve global bir IT yapısına sahip oluyor. Bu önemli yatırımı İstanbul’da gerçekleştirerek, Türkiye’nin kaliteli iş gücü potansiyeline duyduğumuz güveni bir kez daha kanıtladığımıza inanıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde projelerimizi, başarılarımızı ve bu vesileyle istihdama olan katkımızı artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’deki Merkezimizi üstün başarılarından ötürü tebrik ediyorum.” dedi.Mercedes-Benz Türk, inovasyon ve yaratıcılığa verdiği değeri 1-2 Aralık tarihleri arasında düzenlediği ilk hackathon olan “HACK.ISTANBUL” ile gözler önüne serdi. Türkiye’nin potansiyeline inanarak, geleceğe gidilen yolculukta toplumla beraber yürümenin ve birlikte yenilikleri geliştirmenin gücüne inanan şirket, düzenlediği hackathon konusunu ‘Discover the Future of Mobility’ olarak belirledi.30 Kasım akşamında buluşan katılımcılar, takip eden iki gün boyunca 24 saat aralıksız olarak geleceğin mobilite çözümlerine odaklandılar. Toplam 1.300 başvuru alınan “HACK.ISTANBUL”da 13 takımdan oluşan 55 kişi yarıştı. Yeni bir çağın başladığı otomotiv endüstrisinde Daimler’in gelecek stratejisine yönelik çalışmalar; bağlanılabilirlik, otonom sürüş, paylaşılan hizmetler ve elektrikli araçlar “HACK.ISTANBUL”a ilham kaynağı oldu. Yarışmada ilk 3’e girenlere toplamda 37.500 TL’lik para ödülüne ek olarak takım üyelerinin her birine Ruspberry B Plus hediye edildi. Ayrıca, birinci olan takım Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi ve Daimler A.G. Sindelfingen Fabrikası’na gitme şansını yakaladı. HACK.ISTANBUL’un ödül töreni, Küresel IT Merkezi’nin 5’inci yıl kutlamasında gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Süer Sülün, Christoph Röger, Özlem Vidin Engindeniz ve Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak tarafından takdim edildi.