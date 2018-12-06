Coşkunöz MA’dan 20 milyon Euro’luk yatırım

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06 Aralık 2018, 15:38

Coşkunöz MA, üretim atağı için rotasını Romanya’ya çevirdi.

Coşkunöz Holding, Coşkunöz MA üretimi otomotiv parçalarında ihracatı hızlandırmak üzere Romanya’ya yatırım yapıyor. Otomotiv sanayisinin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden Coşkunöz MA, yeni tesisinde Renault’ya parça üretimi için anlaşma imzaladı.Türkiye otomotiv sanayisinin önde gelen şirketlerinden Coşkunöz Metal Form ile İtalyan Magnetto ortaklığında kurulan Coşkunöz MA, globalde yeni yatırımlarla üretim atağına geçiyor. Romanya’da 20 milyon euroluk yatırım ile kurulacak olan üretim tesisinde gövde grubu presli ve rollform sac parçaları üretilecek.Dragasani’de yaklaşık 13 bin metre karelik kapalı alanda devreye alınacak üretim tesisinde, transfer ve progresif presler, robotik punta, gazaltı kaynak ve rollform prosesleri ile üretim gerçekleştirilecek. Tesiste 37 milyon euro başlangıç cirosu hedefleniyor.Tesiste dünya otomotiv devi Renault’un piyasaya süreceği DACIA 52SQR modeli için parça üretimi yapılacak. 2019 yılında üretim bandının deneme amaçlı aktif olacağı tesis, 2020 yılında seri üretime geçtiğinde1. fazda yıllık 27.000 ton çelik işleme kapasitesine ulaşacak.Coşkunöz MetalForm’un yetkinlikleri ve mühendislik becerisi ve Magnetto Automotive global gücü ile kurulan Coşkunöz MA, Romanya tesisinde son teknoloji ile üretim yapacak. Geniş tesis alanı sayesinde ileriye dönük anlaşmalarda da kapasite ve üretim bandı yeterliliği garanti ediliyor.Basın mensupları ile toplantıda bir araya gelen”Coşkunöz Metal Form’un yetkinliklerini, başarılı mühendislik geçmişimizi ve sektör deneyimimizi İtalyan Magnetto Automotive markası ile bir araya getirdik. 2002 yılında Coşkunöz MA’yı otomotiv yan sanayinin ihtiyacını karşılamak üzere kurduk. Bugün Coşkunöz MA tesisleri yılda 20 bin ton sac işleme kapasitesine sahip.Global pazardaki aktifliğimizi artırmak adına yurtdışı yatırım projelerimizi hızlandırdık. Romanya’ya toplam 20 Milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Romanya’daki tesisimizde Renault ile 2020’de başlamak üzere 8 yıllık üretim anlaşmasına vardık. 1968’de başlayan sektör maceramızı global üretim atağı ile örnek bir başarı hikayesine çevirdik. Türkiye’nin en büyük otomotiv yan sanayi firması olduk. İhracat kapasitemizi genişletmek için Coşkunöz Metal Form olarak yerel ve global endüstri pazarında yatırımlarımıza devam ediyoruz.şeklinde konuştu.Coşkunöz Holding’in yurt dışı yatırımlarında piyasayı ve ticaretin rotasını doğru analiz ettiklerini vurgulayan“Coşkunöz Alabuga ile Rusya’da 2014’teönemli bir yatırım projesi gerçekleştirdik. Burada çelik üretiminin önemli firmalarından MMK Metalurji ile işbirliğine gittik ve MMK Coşkunöz Alabuga’yı kurduk. Ford, Mercedes Benz ve Kamaz markaları için üretim yapan Rusya’daki tesisimiz 2014 yılında devreye girdi. Beklediğimiz başarıyı burada yakaladık ve üretime yönelik yeni anlaşmalar ile yatırımımıza değer katmaya devam ediyoruz. Rusya yatırımımızdan elde ettiğimiz tecrübe ile Coşkunöz MA’yı da bir adım öteye taşımak istedik. Magnetto Automotive gibi bir dünya devi ile partnerlik anlaşması yaptık. Coşkunöz Alabuga ile Rusya’da yakaladığımız çizgiyi, Coşkunöz MA ile Romanya’da devam ettireceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.