Allison tam otomatik şanzıman donanımlı otobüsün lansmanı yapıldı

06 Aralık 2018, 15:27

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı MAZ 216 arkadan motorlu otobüs, yakıt ekonomisi ve performans dengesi için FuelSense teknolojisini kullanıyor. Otobüsün lansmanı, Busworld Rusya 2018’de yapıldı.



Minsk Otomobil Fabrikası, Busworld Rusya'da yeni MAZ 216 körüklü otobüsünü tanıttı. Bu otobüs, Belaruslu otomobil üreticisinin DynActive Vites Değiştirme teknolojisi ve FuelSense 2.0 Plus paketine sahip ilk Allison tam otomatik şanzıman donanımlı aracı olarak ön plana çıkıyor.Allison tam otomatik şanzımanlar, MAZ otobüslerini kullanan operatörler tarafından çok iyi tanınsa da şanzımanlar da sürekli gelişiyor. DynActive Vites Değiştirme özelliği ile FuelSense 2.0 Plus yazılımı, vites değiştirme noktalarının sürekli optimize edilmesini sağlıyor: yakıt ekonomisi ve ivmelenme arasındaki mükemmel dengeyi sunmak üzere kendi kendine öğrenme algoritması kullanılıyor. FuelSense 2.0 Plus, daha fazla yakıt tasarrufu ve daha az emisyon için araç durduğunda motordaki yükü azaltan geliştirilmiş Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma teknolojisini de içeriyor. Bu teknoloji, yoğun trafikte şehir içi otobüsleri için ideal bir çözüm oluyor.Minsk Otomobil Fabrikası’nın şu anki ürün yelpazesinde körüklü MAZ 215 otobüsü de bulunuyor. Ancak otobüsün motoru, ön bölümün dingil aralığında yer aldığından çekme tahrikli bu sistemde, koridor genişliği ve orta kapıdan biniş rahatlığından ödün verilmiş oluyor.Yeni modelin temel farkı ise Mercedes OM 926 LA (Euro 5) motor ve Allison T375R tam otomatik şanzımanın aracın arkasına yerleştirilmesi sayesinde otobüsün merkezinde yolcular için daha geniş bir alan ayrılabilmesi oluyor. MAZ 216, yine önceki versiyonda olduğu gibi tam alçak tabanlı ve 40 koltuk (önde 24, arkada 16) ile toplam 165 yolcu kapasitesine sahip.Saint Petersburg'da MAZ bayisi olanyeni otobüsün lansmanında yaptığı açıklamada; “Global UF, uzun süredir MAZ otobüsleri için satış ve satış sonrası servis hizmetleri sunuyor. Müşterilerimiz, Allison tam otomatik şanzıman donanımlı MAZ otobüslerinin kullanımının kolay, şanzımanın güvenilir ve dayanıklı olmasından duydukları memnuniyeti bizlerle paylaşıyor. Şimdiden MAZ 216’ya büyük ilgi var. Bu modelin pazarda yüksek bir talep göreceğine inanıyoruz.” diye belirtti.MAZ 216, hem yerel Beyaz Rusya pazarında hem de diğer BDT ülkelerinde popüler bir otobüs haline geldi.