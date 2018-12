Anasayfa » Otomobil

Geleceğin ulaşım çözümleri için yeni konsept otomobil

06 Aralık 2018, 13:59

BASF materyalleri ve çözümleri ile üretilen GAC’nin yeni konsept otomobilleri, 16. Uluslararası Guangzhou Otomobil Fuarı’nda sergilendi



BASF ve Çinli Otomotiv üreticisi tarafından ortaklaşa geliştirilen ilk konsept otomobil araçların tasarımı, tarzı ve işlevselliği, Çinli sürücülerin farklı ihtiyaçlarını karşılıyor.



BASF ve Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. AR-GE Merkezi (GAC AR-GE Merkezi) ortaklaşa geliştirilen, fütürist tasarımlar barındıran ve Çinli sürücülerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan üç adet elektrikli konsept otomobili tanıttı.



2018 Guangzhou Otomotiv Fuarı’nda görücüye çıkan üç adet iki koltuklu elektrikli konsept otomobil, BASF’nin dizayn stüdyosu Design Fabrik’ten alınan gelişmiş prototip desteği ile GAC AR-GE Merkezi tarafından tasarlandı. BASF’nin yenilikçi malzemeleri ve çözümlerini içeren yeni konsept otomobiller, geniş bir yelpazedeki sürücü kitlesine hitapediyor ve farklı ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca, dünya genelinde en hızlı büyüyen kentsel ulaşım konseptlerinden birtanesi olan araç paylaşımına yönelik trende de hitapediyor.



GAC AR-GE Merkezi Başkan Yardımcısı Zhang Fan, “Araç paylaşımı ve elektrifikasyon, otomobil pazarında önemli konular arasında yer alıyor. Buna ek olarak, Çinli sürücülerin ihtiyaçları ve bireysel tercihleri çok daha çeşitli olmaya başladı. BASF’nin yenilikçi malzemeleri ile tasarlanan konsept araçlarımız farklı ihtiyaçlara en iyi şekilde hizmet eden esnek tasarım ve kapsamlı işlevsellik sağlıyor.” dedi.



BASF’nin yenilikçi fikirleri, bütünsel hava temizleme yöntemlerinden koltuk kumaşlarına, elektrikli araçların gövde panellerinden araç pillerine kadar çözümlere dönüştürülüyor. BASF ve GAC AR-GE Merkezi tarafından ortaklaşa geliştirilen otomobil boyaları, her bir konsept araç için benzersiz bir tarz sağlıyor.



BASF Çin İş ve Pazar Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Zheng Daqing, “Çin’de, kişiselleştirilmiş otomobil deneyimlerine ve kapsamlı işlevselliklere yönelik güçlü bir tüketici talebi görüyoruz. BASF, konsept araç geliştirme konusunda ilk kez bir Çinli Otomotiv Sanayisi ile işbirliği yaptı. Sürdürülebilir ve yenilikçi materyallerimiz ve çözümlerimizle geleceğin mobilitesini şekillendirmede GAC AR-GE Merkezi ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.



16. Uluslararası Guangzhou Otomobil Fuarı’nda sergilenen üç konsept otomobilde yer alan BASF malzemelerinin ve çözümlerinin ayrıntıları arasında şunlar yer alıyor:



• 2US: Yaşlı sürücüler için tasarlanan iki koltuklu elektrikli araç, benzersiz bir döner koltuk tabanı tasarımına sahip. Bu tasarım sürücülerin ve yolcuların, araca kolaylıkla girip çıkmasını sağlıyor. BASF’nin Ultramid Advanced N ürününden üretilen plastik-aksamlar, araç kabini için devre dışında 90 derece dönmek üzere tasarlanan dönüş mekanizmasının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.



• 2U: Kişisel tarzına uygun bir otomobil arayan kadınları çekmek üzeret asarlanan bu otomobil, BASF’nin Ultramid Vision ürünü ile üretilen yarı şeffaf döşemelerle benzersiz bir koltuk tasarımı başta olmak üzere çeşitli olasılıklar sunuyor. Yolcu koltuğu tasarımının kürke benzer yüzeyi, BASF’nin Ultrafuse TPU 3D baskı çözümü ile hayata geçirildi.



• 2ALL: Bu araç, kolay işletim ve düşük bakım başta olmak üzere araç paylaşımının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir çok tasarım unsuru içeriyor. Örneğin, BASF’nin Elastollan HPM ürünüyle üretilen ön tampon, çizilmeye dayanıklı üstün bir elastomer ped tasarımına sahip. BASF’nin Infinergy (E-TPU) partikül köpükleriyle üretilen koltuk arkası ve başyastığı, konforu ve sağlamlığı mükemmel bir şekilde biraraya getiriyor.