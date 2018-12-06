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Renault’dan ÖTV indirimine ek sıfır faiz fırsatı

06 Aralık 2018, 13:27

Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek sıfır faiz ayrıca 60.000TL’ye varan indirimler sunuyor.



Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerinde Aralık ayında birbirinden cazip ödeme seçenekleri bulunuyor.



Söz konusu modellerde maksimum 40.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 50.000TL kredi kullanacak müşterilere, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için maksimum 200.000TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2,29 sabit faiz oranı seçeneği de yer alıyor.



Ayrıca Renault modellerinin bazı versiyonlarında peşin alımlarda ve maksimum 200.000TL 48 ay vadeli kredi kullanacak müşterilere özel 60.000TL’ye varan indirim avantajı yer alıyor. Talisman Touch 1.6 dCi EDC 130bg versiyonunda 60.000 TL, Kadjar Icon 1.5 dCi 110bg versiyonunda 40.000TL, Megane Sedan Icon 1.5 dCi 110bg versiyonunda 30.000TLindirim sunulurken Captur Touch 0.9 TCe 90bg 25.000TL, Clio HB Icon 1.5 dCi EDC 90bg versiyonlarına özel 20.000TL ve Kangoo Multix Joy 1.5 dCi 90bg versiyonunda 13.000TL indirim mevcut.



Aralık ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak perakende müşteriler için Clio HB 69.900TL, Megane Sedan 83.900TL, Captur 87.100TL,Kadjar ise 129.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.









