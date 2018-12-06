Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Bosch, ABB FIA Formula E Şampiyonası’nın resmi sponsoru

06 Aralık 2018, 13:22

Bosch, 2021’e kadar sürecek olan anlaşma ile elektrikli Formula E motor yarışlarının sponsoru oldu.



Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Heyn: “Bosch, ister sokaklarda ister motor yarışlarında olsun güç aktarma mekanizmasını elektriklendiriyor.”



Bosch’un motor yarışları tutkusu, 1901 yılında kendi teknolojisiyle elde ettiği ilk zaferle 117 yıl öncesine dayanıyor.



ABB FIA Formula E Şampiyonası’nın 5. sezonu başlarken, yarış serisine yeni bir sponsor daha eklendi. Bosch, önümüzdeki 3 yıl boyunca dünyanın ilk tamamen elektrikli, tek kişilik yarış serisinin resmi ortağı olacak. Bosch, bu hamleyle elektromobilite alanında lider olmayı hedefliyor. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. MarkusHeyn, "Bosch, elektrikli sürüşün önemli bir ortağı ve bu pozisyonu, resmi Formula E ortağıolarak da yansıtıyoruz.” dedi. Yarış serisiyle kurulan ortaklık, yarış pistlerinde, online mecralarda ve televizyonda yapılacak geniş yelpazedeki reklam işbirliğini kap-sıyor. Formula E Kurucusu ve CEO’su Alejandro Agag, “Resmi ortağımız olarak Bosch’u ABB FIA Formula E Şampiyonası’nda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bosch, önde gelen otomotiv tedarikçilerinden bir tanesi, herkes tarafından tanınan ve saygı duyulan bir isim ve Formula E’de yer alması kesinlikle büyük bir adım. Bosch; motor sporu yarışlarında uzun süren bir geleneğe sahip ve elektromobilite, otonom ve bağlanabilirlikte de tecrübeli. Bu yüzden bundan daha doğal bir ortaklık düşünemezdim. Bana göre bu temeller, kentsel mobilitenin geleceği açısından da son derece önemli ve tüm ortaklarımızla birlikte, elektriğe geçişi hızlandırmaya yardımcı olabiliriz.” dedi.



Bosch’un Formula E Şampiyonası’na ortaklığı sponsorluğun ötesine geçiyor. Artık tüm önemli otomobil üreticileri Formula E’de temsil ediliyor ve resmi bir ortak olarak şirket, hem izleyicilere hem de müşterilerine daha yakın olacak. Bosch, yarış serisine katılarak kendi motor yarışları geleneğini de devam ettiriyor. Teknoloji ve servis tedarikçisi, uzun zamandır Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) yani Almanya merkezli bir otomobil yarışı serisinin ortağı ve ayrıca Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın sayısız prototipinin ve Touring araçların da kaynağını oluşturuyor. Şirket, Formula E’ye giriş yaparak motor yarışlarındaki faaliyetlerini tamamlıyor. Heyn, “Bosch, ister sokaklarda ister motor yarışlarında olsun güç aktarma mekanizmasını elektriklendiriyor.” dedi.



13 yarış, 12 şehir, 5 kıta

Bosch, Formula E ile global erişime sahip, cazip teknoloji ve pazarlama platformu sağlayan bir yarış serisine odaklanıyor. Yarışlar, dünyanın dört bir yanında şehir merkezlerindeki pistlerde yapılıyor. 5 Aralık 2018’de başlayan 5. sezonda 22 elektrikli araç yarışacak ve yarış pistinde Bosch logosu yer alacak. Bosch Mobilite Çözümleri İş Kolu Pazarlama İletişimi Başkanı Clemens K. Krebs, “Enerjik şehirler, coşkulu seyirciler ve elektrikli araçlardan oluşan bu heyecanlı ortam, motor yarışı faaliyetlerimiz açısından çok önemli.” dedi.



Yarış tutkusu

Bosch’un motor yarışları ile iç içe geçmiş bir kurumsal tarihi var veBosch, 1901 ve 1903 yıllarında kendi teknolojileriyle motor yarışlarındaki ilk zaferlerini kazandı. Bosch markası, 2000 yılında tekrar başlayan DTM şampiyonası ile birlikte anılıyor. Touring serisindeki tüm yarış araçları, şirketin modern teknolojisini barındırıyor. 2006’dan 2012’ye kadar dizel ve dizel hibrit araçlar, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın efsanevi 24 saatlik Le Mans yarışında ilk sıralarda yer aldı ve bu araçlarda da Bosch teknolojisi kullanıldı. Formula E’de kullanılacak yarış araçları da elektrikli güç aktarım mekanizmaları ile neredeyse tamamen sessiz. Krebs, “Hangi güç aktarım mekanizmasının kullanıldığına bakılmaksızın motor yarışları, Bosch DNA’sının bir parçası.” dedi.







