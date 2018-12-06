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Alışan ailesi halı saha turnuvasında bir araya geldi

06 Aralık 2018, 13:12

“Alışan 2018 Halı Saha Turnuvası” kapsamında futbol sever çalışanlarını bir araya getirdi.



Lojistik sektöründe müşterilerinin beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik çözüm odaklı yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdüren Alışan Lojistik, “Alışan 2018 Halı Saha Turnuvası” kapsamında futbol sever çalışanlarını bir araya getirdi. 29 Kasım Perşembe günü final müsabakası oynanan organizasyonda birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları sahiplerini buldu.



Birçok coğrafyada, sahip olduğu en son teknolojiyle iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam eden Alışan Lojistik, spora ve sporcuya verdiği önemi düzenlediği keyifli etkinliklerle ortaya koyuyor. Her yıl futbol tutkunu Alışan Lojistik personelini buluşturan Alışan Halı Saha Turnuvası, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu.



13 takımın ve 130 oyuncunun katıldığı turnuvada şampiyonluk ipini Tuzla Kartalları göğüslerken Güzeller Depo 1. Takım ikinci, garaj takımı "IronFeet" ise üçüncü oldu. Her aşamasında takım ruhunun sergilendiği, dostluk ve centilmenlik içinde geçen turnuva, büyük ilgiyle takip edildi.



Lojistik sektörünün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, düzenlediği organizasyonlarla çalışanları ile sosyal hayatta da bir araya gelmeye devam ediyor.







