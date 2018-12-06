TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Alışan ailesi halı saha turnuvasında bir araya geldi

Alışan ailesi halı saha turnuvasında bir araya geldi

Tarih 06 Aralık 2018, 13:12

“Alışan 2018 Halı Saha Turnuvası” kapsamında futbol sever çalışanlarını bir araya getirdi.


Lojistik sektöründe müşterilerinin beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik çözüm odaklı yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdüren Alışan Lojistik, “Alışan 2018 Halı Saha Turnuvası” kapsamında futbol sever çalışanlarını bir araya getirdi. 29 Kasım Perşembe günü final müsabakası oynanan organizasyonda birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları sahiplerini buldu.

Birçok coğrafyada, sahip olduğu en son teknolojiyle iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam eden Alışan Lojistik, spora ve sporcuya verdiği önemi düzenlediği keyifli etkinliklerle ortaya koyuyor. Her yıl futbol tutkunu Alışan Lojistik personelini buluşturan Alışan Halı Saha Turnuvası, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu.

13 takımın ve 130 oyuncunun katıldığı turnuvada şampiyonluk ipini Tuzla Kartalları göğüslerken Güzeller Depo 1. Takım ikinci, garaj takımı "IronFeet" ise üçüncü oldu. Her aşamasında takım ruhunun sergilendiği, dostluk ve centilmenlik içinde geçen turnuva, büyük ilgiyle takip edildi.

Lojistik sektörünün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, düzenlediği organizasyonlarla çalışanları ile sosyal hayatta da bir araya gelmeye devam ediyor.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Daimler küresel IT çözümleri merkezi Türkiye’de 5’inci yılını kutluyor

 Daimler küresel IT çözümleri merkezi Türkiye’de 5’inci yılını kutluyor Mercedes-Benz Türk bünyesinde hizmet veren Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi “Teknolojinin Yıldızı” olarak adlan...

Coşkunöz MA’dan 20 milyon Euro’luk yatırım

 Coşkunöz MA’dan 20 milyon Euro’luk yatırım Coşkunöz MA, üretim atağı için rotasını Romanya’ya çevirdi.
Vahit MAHMATLI
Yapacak çok iş var!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı