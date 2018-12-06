Isuzu Novo yeni donanımları ile Okul yolunda!

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06 Aralık 2018, 13:09

Anadolu Isuzu’nun yeni okul servisi yönetmeliğine uygun olarak üretici firmanın kendi tesislerinde ürettiği ilk fabrika çıkışlı midibüs çözümü olarak sunuldu.

İç ve dış güvenlik kameraları, sensörlü koltuklar, 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemerleri, araç takip sistemi, şeffaf camlar ve kapı güvenlik sistemi gibi donanımlar, artık Isuzu Novo serisi araçlarda “okul paketi” adı altında ve sunuluyor, 10 yılı aşkın süredir Türkiye’de hizmet veren Novo serisi midibüslerin iç ve dış özellikleri, okul taşımaları ile birlikte servis ve turizm amaçlı olarak kullanılacak.Anadolu Isuzu iç ve ihracat pazarlarında satışa sunulmak üzere ürün yelpazesini geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Firma Novo midibüslerin yeni versiyonunu okul taşımacılığına yönelik olarak geliştirildi. Yeni Novo küçük öğrencilerin okul gidiş dönüş yolunda karşılaşabilecekleri bilinen tehlikelerin tümüne karşı teknik çözümler sunuyor. Sürücü varsa araç sorumlusu ve çocuklar arasında teknik iletişimi ve denetimi ve işbirliğini arttırıyor.Isuzu yeni ürünle ilgili olarak sektörel yayınlara yönelik olarak Isuzu Gebze fabrikasında bir basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Novo ile birlikte kentiçi ve uzun mesafe yolcu taşımacılığı ürünlere yurt içi ve ihracat amaçlı olarak çalışan üretim hatları, Arge birimi ve Arge test üniteleri ile ziyaret gerçekleştirildi. Üniteler hakkında ilgili birim yöneticileri bilgi verdiler.Yeni Novo okul taşımacılığı alanında son yönetmeliğin getirdiği direktifleri karşılıyor. Ek olarak konfor ve güvenlik donanımları sunuyor. Yeni Novo teknik özelikleri ile servis ve turizm amaçlı taşımacılar tarafından da amaçlı olarak kullanılabilecek. Novo Okul aracı ile Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm ihracat pazarlarına da sunulacak. İleri standartları ve donanımları çok amaçlı kullanıma uygunluğu ile Novo Okul’un ihracat pazarlarında yeni pazarlar oluşturması bekleniyor.Türk otobüs ve midibüs üreticileri küçük otobüs ve minibüslerinin özelikleri ile de standartları bir kez daha belirlemiş ve yukarı çıkarmış olacaklar.Anadolu Isuzu Fabrikası’nda gerçekleşen Isuzu Okul Servisi Basın Lansmanında konuşan“Anadolu Isuzu olarak bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de yeni yönetmeliğe uygun okul servisini üreterek hem yurt içinde hem de yurt dışında okul servis araçları kategorisinde başarılı işler yapacağız. Hali hazırda Avrupa’ya en fazla okul servisi ihracatı yapan ve kendi segmentinde fabrika üretim güvencesine sahip tek markayız. Bu istikrarımızı dünyanın en güvenli okul servisiyle de devam ettirmek istiyoruz. Aileler, okullar ve servis taşımacılığı yapan köklü firmaların bu donanımlara sahip araçlarla çocukların taşınmasını isteyeceğine eminiz ve tüm Ar-Ge yoğunluğumuzu yasa çıkar çıkmaz bu araç üzerine verdik.” dedi.ise “Talihsiz bir olay sonucunda hayata geçen yasalarla Türkiye okul servis taşımacılığında olması gereken düzenlemeler yapıldı ve biz Anadolu Isuzu olarak bu donanımlara sahip olan ilk okul servisini ürettik. Şu an dünyadaki en sofistike ve en emniyetli okul servisi Isuzu Novo Okul Servisi’dir. Türkiye’nin 101 noktasındaki servis ağımızla ve Anadolu Isuzu garantisi altında en donanımlı servis aracını sunmaktan dolayı mutluyuz. Özellikle 2019 yılı ve sonrasındaki eğitim öğretim döneminde geleceğimiz olan öğrencilerimizin güvenle yolculuk yapmaları Anadolu Isuzu olarak en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.Okul aracı donanım paketiyle yeni okul servisi yönetmeliğine uygun ilk midibüs Isuzu NovoTürkiye’deki yeni okul aracı yönetmeliğiyle birlikte Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran Anadolu Isuzu, öğrencilerin daha güvenli ve konforlu seyahatleri için 6 önemli noktada geliştirme yaptı. Bu geliştirmelerin ilki araç içinde ve dışında yer alan güvenlik kameraları oldu. Araç içinde yer alan güvenlik kameraları; öğrencilerin servis aracına biniş ve inişlerinde, tüm koltukları gören konumda yer alırken, dış mekandaki 360 derecelik görüş sağlayan kamera ise şoförün trafikte daha güvenli manevra yapmasını sağlıyor. Yeni donanım paketiyle birlikte araç içi ve dışına ait görüntü kayıtlarına en az 30 gün boyunca ulaşma imkanı da sunuluyor.