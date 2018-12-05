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NISSAN’dan rekor üstüne rekor

NISSAN’dan rekor üstüne rekor

Tarih 05 Aralık 2018, 13:10

NISSAN Türkiye, Ekim ayındaki %7,7 pazar payını Kasım’da %8,2’ye çıkararak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Japon otomotiv devi NISSAN, Türkiye’deki 25. yılını rekorlarla taçlandırıyor. Binek araçlarda 4 bin 557 adetlik satış performansı gösteren NISSAN Türkiye, pazar payını %9,8’e çıkarırken marka sıralamasında 3. Sırada yer aldı. Toplam pazarda ise gerçekleştirilen 4 bin 762 adetlik satış ile %8,2 pazar payı elde eden NISSAN Türkiye, marka sıralamasında 6. sırada yer aldı.Ekim ayında pazar payını %7,7’ye çıkaran NISSAN Türkiye, Kasım ayındaki performansıyla hem toplam pazarda hem de binek araçlarda rekor tazelemiş oldu.





Her 3 SUV’den biri NISSAN

QASHQAI, X-TRAIL, JUKE modelleriyle Türkiye’de SUV segmentinin lideri NISSAN’ın QASHQAI ve X-TRAIL modelleri, kendi segmentinde Kasım ayının en çok satan modelleri oldu. Türkiye’de SUV segmentinde Kasım ayında 14 bin 88 araç satılırken NISSAN bu segmentte elde ettiği satış performansıylapazar payını artırarak %29’a çıkardı. NISSAN’ın D-SUV segmentindeki modeli X-TRAIL, kendi segmentinde %70 pazar payı elde ederek tüm segmentlerde en çok satan 7. model oldu. Sınıfının öncüsü ve lideri kompakt SUV modeli QASHQAI ise, Kasım ayında tüm pazarda en çok satan 4. model oldu.

NISSAN’ın Kasım ayı performansını değerlendiren NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, “Kasım ayında satılan 10 binek araçtan biri, SUV segmentinde ise satılan 3 araçtan biri NISSAN. Elde ettiğimiz pazar payı Türkiye’deki 25 yıllık tarihimizin en yüksek oranı. Geçen ayı da rekor ile tamamlamıştık ve bu ay rekorumuzu tazeledik. Yılın ilk 10 ayında 9.3 milyonluk satış performansıyla dünyanın en çok satan otomotiv grubunun bir parçası olarak, Türkiye’de de başarılı işlere imza atıyoruz. ÖTV ve KDV indirimlerinin tümünü müşterilerimize yansıtıyoruz. Buna ek olarak sıfır faizli 70 bin liraya varan finansman desteği ve diğer kampanyalarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Ekim ayının ardından Kasım ayında da elde ettiğimiz pazar payı ile görüyoruz ki, yaptığımız kampanyalar ve ürünlerimiz müşterilerimiz tarafından çok fazla beğeniliyor. Bugüne dek sürdürdüğümüz anlaşıyı Aralık ayı boyunca sürdürecek vemüşterilerimize en ideal koşulları sunarak tüketici faydasını en üst seviyede tutacağız.” dedi.



 

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