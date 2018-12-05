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Mutlu Akü enerjisiyle Euromaster’da

Mutlu Akü enerjisiyle Euromaster’da

Tarih 05 Aralık 2018, 11:23

Euromaster, Türkiye’nin lider akü üreticisi Mutlu Akü ile yaptığı yeni işbirliği ile fark yaratmaya devam ediyor.

İşbirliği kapsamında artık tüm Euromaster servis noktalarında Mutlu Akü ürünlerinin satılması hedeflenirken,22 Aralık tarihine kadar Euromaster servis noktalarında gerçekleşecek Mutlu Akü Günleri’nde, aküsünü yenilemek isteyen sürücülere ücretsiz akü kontrolü yapılıyor.

Sunduğu profesyonel ve müşteri odaklı araç bakım hizmetleriylemüşterilerine “Oh be servis varmış” dedirten Euromaster, Türkiye’nin lider akü üreticisi Mutlu Akü ile yeni bir işbirliğine imza atıyor. Yapılan işbirliği dahilindeEuromaster servis noktalarındaTürkiye’nin lider markası Mutlu Akü ürünlerinin satılması hedefleniyor.İşbirliği kapsamında Euromaster servis noktalarında devam edecek Mutlu Akü Günleri de düzenleniyor. 22 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek olan Mutlu Akü Günleri’nde kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarına gelen otomobil severleri ücretsiz akü testinin yanı sırasürpriz hediyeler de bekliyor.

 

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