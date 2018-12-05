|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Mutlu Akü enerjisiyle Euromaster’da
05 Aralık 2018, 11:23
Euromaster, Türkiye’nin lider akü üreticisi Mutlu Akü ile yaptığı yeni işbirliği ile fark yaratmaya devam ediyor.
İşbirliği kapsamında artık tüm Euromaster servis noktalarında Mutlu Akü ürünlerinin satılması hedeflenirken,22 Aralık tarihine kadar Euromaster servis noktalarında gerçekleşecek Mutlu Akü Günleri’nde, aküsünü yenilemek isteyen sürücülere ücretsiz akü kontrolü yapılıyor.
Sunduğu profesyonel ve müşteri odaklı araç bakım hizmetleriylemüşterilerine “Oh be servis varmış” dedirten Euromaster, Türkiye’nin lider akü üreticisi Mutlu Akü ile yeni bir işbirliğine imza atıyor. Yapılan işbirliği dahilindeEuromaster servis noktalarındaTürkiye’nin lider markası Mutlu Akü ürünlerinin satılması hedefleniyor.İşbirliği kapsamında Euromaster servis noktalarında devam edecek Mutlu Akü Günleri de düzenleniyor. 22 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek olan Mutlu Akü Günleri’nde kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarına gelen otomobil severleri ücretsiz akü testinin yanı sırasürpriz hediyeler de bekliyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.