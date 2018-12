Tırsan, başarısının arkasındaki üretim ve yönetim modelini paylaştı

Anasayfa » Güncel

04 Aralık 2018, 15:39

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 2018 yılında 41. yılını kutlarken, 1998 yılında başlayan yurtdışı yatırımlarınında 20. yılını kutluyor.

Tırsan Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu ve Ayşenur Nuhoğlu uluslararası yayın kuruluşlarına özel bir röportaj verdi. Röportajda kurulduğu günden itibaren dünyanın sayılı treyler üreticilerinden biri olmayı hedefleyen Tırsan’ın tarihçesi, yurt dışı başarıları, yönetim modeli ve 2020 hedefleri paylaşıldı.2018 yılında ihracat rekorları kıran Tırsan, 1977’de kuruldu. Kurulduğu günden bu yana uluslararası bir treyler üreticisi olma vizyonu ile hareket eden Tırsan, 1990’lara gelindiğinde Türkiye’den Avrupa’ya taşıma yapan Türk şirketlerinde %70’in üzerinde pazar payı sahibiydi ve Avrupa’ya açılma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda 1998’de Goch Tırsan adıyla Almanya Goch’taki fabrikasını açtı. Gelişmeler dahilinde Tırsan felsefesine, değer ve inovasyonkültürüne uygun olarak Kässbohrer markasını 2002 yılında, Talson markasını ise 2003 yılında bünyesine kattı. 2000’li yıllarda yalın üretim ve yönetim tekniklerine yatırım yapmaya başlayan Tırsan, 2009 yılında sektörün ilk sertifikalı Ar-Ge merkezini kurdu ve 2017 yılında ikinci Ar-Ge merkezinin temellerini attı.Tırsan, günümüzde 55’den fazla ülkede, 13 farklı ürün ailesi, 44 ürün grubu ve 800’den fazla ürün çeşidi ile faaliyetlerine devam etmektedir.67. IAA Ticari Araç Fuarı kapsamında gerçekleşen özel röportajda Tırsan üretim felsefesi ve yalın üretim teknikleri ile elde edilen uzmanlık ve varılan noktaya da yer verildi. Yatırım yaptığı yönetim modelleri ve üretim sistemleri ile üretimde mükemmeliyeti sağlayan Tırsan, son 5 senede 54,5 Milyon Euro altyapı ve insan sermayesi yatırımı yaptı. Bu yatırımların sonucu olarakTırsan Solutions Systems (TSS) adı altında Tırsan Üretim ve Yönetim Modeli oluşturuldu.Tırsan’ın 41 yıllık aralıksız liderliğinde ürün ve hizmet kalitesinin önemli bir yeri olduğunun altını çizen, “TSS, müşterilerimize sürekli değer yaratan ve ürün kalitemizin mükemmelliğini sağlayan bütün metod ve süreçlerin toplam adıdır. İş modellerimiz ve yönetim sistemlerimizden on-site kalite güvence yönetimi, süreç ve ürün iyileştirmek için 8-D raporlaması başta olmak üzere değer akış haritalama, kaizen, beyaz yaka kaizen’i jishuken ve kanban gibi yalın tekniklerile üretimde toplam sahip olma maliyeti çerçevesinde sürekli gelişimi sağlıyoruz. Paralelinde takım liderlerinden başlayarak yalın ve sürekli gelişim kültürünü yaygınlaştırmak için ekiplerimizin teknik ve yalın yetkinliklerine de yatırım yapıyoruz. TSS’de hem insana hem sisteme yapılan yatırımlar çerçevesinde, toplam yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Bu vizyon ile gerçekleşen üretim ve Ar-Ge faaliyetlerimiz, müşterilerimiz ve sektör için devamlı başarı sağlayacağımızın garantisidir.” dedi.Tırsan Üretim ve Yönetim Modeli ile aşağıdan yukarıya sürekli iyileştirme sağlayan merkezi bir yalın öneri sistemi oluşturduklarını ekleyen“Bu sistem sayesinde, her yıl marka portföyümüz genelinde 1.000'den fazla öneri değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır. Öneri şampiyonu çalışanlarımız ise bu başarılarının karşılığında her zaman ödüllendirilmektedirler. Yalın felsefesinin tüm süreçlere yayılması için ayrıca iyi eğitimli ve son derece yetenekli genç bir ekip yetiştiriyoruz. Bu ekibe 100’den fazla kıdemli çalışan tarafından koçluk ve danışmanlık verilmektedir.” ifadelerini kullandı.Ödüllü Ar-Ge merkezi ile başta Türkiye taşımacılık sektörü olmak üzere, 55’den fazla ülkenin mevzuat, altyapı ve müşteri ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Tırsan’ın gelecek Ar-Ge vizyonu da röportajda yer aldı. Toplam sahip olma maliyeti çerçevesinde Tırsan, geleneksel Ar-Ge projelerini yanında daha geniş bir ekosistemin parçası olarak dijitalleşme ve yeni teknolojik gelişmeleri Ar-Ge faaliyetlerinin merkezine oturtmuştur. IAA fuarında sergilenen akıllı Tırsan Treylerler ile operasyonel verimlilik sağlanırken, treylerlerin otomatik yükleme ve boşaltma özellikleri ile hem insan, hem yol, hem de yük güvenliğini güvence altına alınmaktadır.ise gelecek Ar-Ge projelerinin nasıl şekillendiğine değinerek, “Akıllı treylerlerin otonom operasyonları, eko-sistemdeki toplam operasyonel verimlilik için IoT sistemleri ile depo alanı, boşaltım alanı ve altyapı ile iletişim halinde olabilecek treyler için radarımızda olan teknolojilerdir. Birleşmiş Milletler, 2050 yılında dünya nüfusunun %68’inin şehirlerde yaşayacağını öngörmektedir. Bu öngörüye paralel olarak şehirler arası ve şehir içi lojistik ve depolama alanlarında bir değişime şahit olurken treylerlerin tedarik zincirindeki rolü ve kullanımında bir değişiklik olacaktır. Örneğin, treylerler müşteri teslimat hizmetlerini iyileştirmek için son nokta depolama alanı olarak kullanılabilecek. Şehir sınırları içindeki lojistik depoları, en hızlı teslimat hizmetlerini sağlamak için mikro depolara dönüştürülebilinir.Tırsan’ın 2020 hedefleri hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Zeynep Nuhoğlu, ”Amacımız 2020 yılına kadar 20.000 treyler üretmek, Avrupa'nın üçüncü büyük Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) olmak ve dünyada sekizinciliğe yükselmek. 2020 yılı vizyonumuzu gerçekleştirmek için üretim kapasitemizi genişletmek ve insan kaynağımızı daha da geliştirmek için üretim teknolojilerimize ve sistemlerimize 30 milyon € tutarında ek yatırım öngörüyoruz.” dedi.Kurum değerlerinden güvenilirlik ve bağlılık değerlerine vurgu yapan Zeynep Nuhoğlu ayrıca, “Önceliğimiz, müşterilerimiz ile daima uzun vadeli, kazan-kazan ilişkisine dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri kurmaktır. Bu nedenle Müşteri İlişkileri Yönetimimiz direkt olarak Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktadır. Ayrıca kalıcı başarı için iş geliştirme ve strateji ilegeleceğe yön vermeye önem veriyoruz. Anlık müşteri ihtiyaçlarının ötesinde gelecek trendlere uygun modeller üzerinde çalışıyoruz. Sektörümüzü geliştirecek ve katkı sağlayacak diğer sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda stratejik iş geliştirme adında bir birimimiz vardır. Bu birim üniversiteler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıp trendleri ve dönüşümleri takip ediyor, gelişmeleri sektörümüzün ve müşterilerimizin gelişmesi için mevcut iş yapışlarımıza uyguluyorlar,” ifadelerini kullandı.Tırsan’ın 1998 yılında başlayan yurtdışı yatırımlarının 20. yılı nedeniyle verilen röportaj, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Nuhoğlu’nun şu sözleri ile tamamlandı: “Yönetim Kurulu Başkanımız bize her zaman sürdürülebilir başarıyı hedeflememizi söylemiştir. Tırsan’ın kurulduğu günden beri hedefi, sadece Türkiye için değil, dünya için de üretim yapacak uluslararası bir şirket kurmak olmuştur.Bu planın bir parçası olarak 1996 yılında Almanya’ya yatırım kararı aldık ve 1998’de yatırımımızı hayata geçirdik. 2018 yılı itibariyle 3 farklı ülkede 4 farklı üretim tesisinde üretim yaparak 55’den fazla ülkeye treyler ihraç ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız ve teşvik ettiği kurum kültürü, her zaman en kaliteli üretimi yapmak, insanlara ve çevreye en faydalı işi yapmayı amaçlamıştır. Dolayısıyla bu mükemmelliği hedeflediğinizde büyüklük ve başarı peşinden gelmektedir.”