FIA GT Uluslar kupasının sahibi Türkiye oldu

Anasayfa » Güncel

03 Aralık 2018, 16:09

Türkiye, Bahreyn’de Cumartesi gecesi ışıklar altında geçen bir saatlik finalin ardından ilk kez düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası şampiyonu oldu.

kullandığı, kazanan otomobil olmanın yanı sıra iki sıralama yarışında da birincilik ve üçüncülükle önde yer aldı.Ana yarış, baştan sona hareketli geçerken, ilk turdaki bir kazanın ardından güvenlik aracı uzun süre pistte kaldı. Güvenlik aracı çıktıktan sonra Türkiye, Ferrari ile yarışan İngiltere’yi geçerek birinciliği kazandı. Danimarka ise yine bir Ferrari ile üçüncülüğü aldı.Toplam 18 ülkenin temsil edildiği yarıştaki yedi farklı otomobil markasının tamamındalastikleri kullanıldı. Bu lastik hamurunu ana yarışın temel özelliklerinden biri olarak gündüz daha sıcak havada, gece ise düşen pist sıcaklıklarında yönetebilmek ciddi bir zorluk getirdi.Her takıma haftasonu için toplam beş set DHD2 lastik tedarik edilirken bu lastiklerin iki serbest antrenman turu, bir sıralama turu, iki sıralama yarışı ve ana yarışa yetmesi gerekiyordu. Bu lastikleri yönetmek, yarış haftasonunun kritik unsurlarından biriydi. Ana yarışın yarısında sürücü değişikliği zorunlu olmakla birlikte lastik değiştirme konusunda böyle birgereklilik yoktu. Sonuç olarak, tüm takımlar yarışı tek lastik setiyle tamamladılar ve yeni bir seti çoğunlukla Cumartesi akşamki yarışa ayırdılar.Bahreyn'deki yarış koşulları, çoğunlukla granit ve oldukça aşındırıcı olan pist yüzeyi ve gündüz sıcak, akşamları daha serin olan hava ile değişen rüzgarlar nedeniyle zorlayıcıydı. Lastik değişiminin olmaması da beraberinde kendi zorluğunu getirdi zira ikinci bölümde direksiyona geçen pilotların kısmen aşınmış lastiklere hızla alışmaları ve damalı bayrağa kadar lastiklerin tutarlılığını nasıl maksimize edeceklerini çözmeleri gerekiyordu. GT3 takımları her ne kadar Blancpain serisinden dolayı DHD2 lastikler konusunda geniş deneyime sahip olsa da bu özel sezon sonu yarışta otomobillerle de yeni tanışan pek çok pilotun alışık olmadığı lastiklerdi.Pirelli, bir süre önce Makau’da düzenlenen FIA GT Dünya Kupası’nda yaptığı gibi bir kez daha sıralamalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verdi. Pirelli’nin Hız Şampiyonu kupasının sahibi, Mike Den Tandt ve Charles Weerts tarafından kullanılan Audi R8 ile Belçika oldu. Ancak haftasonu boyunca hız yapan otomobil maalesef ilk turdaki bir kaza sonucu yarış dışı kaldı.Pirelli, FIA GT Uluslar Kupası'nın yanı sıra Bahreyn'de GT4 Uluslararası Kupası’nın lastiklerini de sağladı. 21 otomobil ve 10 farklı marka ile GT3’den bile daha kapsamlı bir katılımın olduğu yarışta P Zero DH lastikleri kullanıldı. Büyük rekabetin yaşandığı, başa baş geçen yarışın kazananı Alpine A110 GT4 oldu.:“Çok fazla pilot, otomobil ve yarış çeşitliğinin olduğu ilk FIA GT Uluslar Kupası, büyük başarıyla tamamlandı. GT3 ve GT4 için toplam olarak yaklaşık 1500 lastik getirdik. Bu lastikler, haftasonu formatının yanı sıra koşullara da iyi uyum sağladı ve farklı üreticilerin her iki seride de liderlik için mücadele edebilmelerine olanak verdi. Bu yakın rekabet, GT3'ten GT4'e taşınan teknoloji transferinin başarısını da vurgulamış oldu. Takımlar, yarışlarda lastik değiştirmedikleri ve güvenlik araçlarından sonra bazı kritik tekrar startlarla başa çıkmak zorunda kaldıkları için lastikleri iyi yönetebilmek hafta sonu boyunca önemli bir faktör oldu.”Haftasonu yapılan bir açıklamaya göre FIA GT Uluslar Kupası gelecek sene Pirelli’nin anavatanına gelecek ve 2019 yarışı 1-3 Kasım arası Roma yakınlarındaki Vallelunga’da düzenlenecek.