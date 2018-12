Mercedes-Benz Türk’ün yıldız kızları kodlama eğitimi aldılar

Anasayfa » Güncel

• Mercedes-Benz Türk, 2004 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencilere burs vermenin yanı sıra farklı alanlarda da katkı sağlamaya devam ediyor.



• Şirket, Yıldız Kızlar’a verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi arttırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dâhil etti.



• Yıldız Kızlar’ın mesleki gelişimine yönelik çalışmanın ikincisi üniversite bursiyerleri ile 24-25 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinde eğitimine devam eden 60 üniversiteli “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerine iki tam gün süren “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitimi verildi.



Mercedes-Benz Türk, 14 yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi “Her Kızımız Bir Yıldız” ile meslek sahibi olmak isteyen kızları eğitim yolunda destekleyerek, kadınların ekonomiye katılımını ve ülke kalkınmasına sunacakları katma değeri artırmayı hedefliyor. Şirket 2018 yılında, 5 yıldır bursiyerlerinin kişisel gelişimlerine destek olmak üzere gerçekleştirilen “Yaratıcı Drama” çalışmalarına ek olarak mesleki gelişime yönelik etkinlikler de gerçekleştirmeye karar verdi. Robincode işbirliği ile meslek liselerinde okuyan bursiyerler ile geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitimlerinin ikincisi, üniversite bursiyerlerinin katılımıyla 24-25 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde, İstanbul’da Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinde eğitimine devam eden 60 üniversiteli Her Kızımız Bir Yıldız projesi bursiyeri katıldı. İki gün süren “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitiminde; Bilgisayar Bilimleri, Kodlama, 3D Tasarım-Robotik ve Siber Güvenlik konuları ele alındı. Eğitimin sonunda öğrenciler katılım sertifikası aldılar.



Eğitimlere, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Makine Mühendisliği, Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Turizm ve Otel İşletmeciliği gibi birçok farklı bölümde okuyan bursiyer katıldı.

Eğitimin sonunda öğrenciler bilgisayar bilimlerinin artık hayatın her yerinde olduğunu ve bu eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu belirttiler.



Mercedes-Benz Türk, mezun bursiyerlere istihdam da yaratıyor

2004’te 17 ilde okuyan 200 kız öğrenciyi destekleyerek yola çıkan Mercedes-Benz Türk’ün sosyal sorumluluk projesinde günümüzde, 200’ü üniversite öğrencisi 1.200 kız öğrenciye burs verilmeye devam ediliyor. Mercedes-Benz Türk; burs sağladığı öğrencilere staj ve eğitimini başarıyla tamamlayan bursiyerlerine istihdam olanakları sunuyor. Şu anda şirket bünyesinde çalışan mavi yakalı kadın çalışanların %10’u “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinden burs almış kızlardan oluşuyor.



“Yıldız Kızlar” İstanbul’da ağırlanıyor

Proje kapsamında ayrıca, başarılı kızlardan oluşan ve farklı illerden seçilen bir grup öğrenci her yıl İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bu süre içinde öğrencilere bir yandan çeşitli müzeler gezdirilerek şehrin kültürel ve tarihi bölgeleri tanıtılırken; diğer yandan Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul’daki tesislerini ziyaret etme şansı sunuluyor.