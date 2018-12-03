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Continental Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Jaron Wiedmaier oldu
03 Aralık 2018, 14:44
Continental Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Continental Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Jaron Wiedmaier oldu. Wiedmaier, Türkiye’den önce Continental Rusya Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.
Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipmantedarikçilerinden Continental’in Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren ekibin yeni Genel Müdürü JaronWiedmaier oldu. Wiedmaier2003 yılından bu yana Rusya Continental Lastikleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Görevini Wiedmaier’e devreden Ali Okan Tamer ise Continental İngiltere ve İrlanda’nınyeni Genel Müdürü oldu.
Jaron Wiedmaier kimdir?
2003’den bu yana Continental Lastiklerinin Rusya faaliyetlerini sürdüren ekibin başında yer alan Wiedmaier, master eğitimini Almanya’da bilim ve teknik eğitim veren OttovonGuerickeÜniversitesi Teknik Mühendislik bölümünde tamamladı. 1990 yılında Almanya’da Continental AG’de Müşteri Hizmetleri bölümünün başkanı olarak göreve başlayan Wiedmaier, Continental içinde çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2002 yılında Satış ve Pazarlama Müdürü olarak Continental Rusya’ya atandı. 2003 yılında Rusya Continental Lastikleri Genel Müdürü olan Wiedmaier, 15 yıldır bu görevi başarıyla sürdürüyordu.
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