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Koluman Treyler’den Enco Gruba teslimat

Koluman Treyler’den Enco Gruba teslimat

Tarih 03 Aralık 2018, 14:35

Yenilikçi ve müşteri odaklı yapısı ile sektörde büyük başarılara imza atan Koluman, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarının tercihi olmaya devam ediyor.

1985 yılında beri uluslararası taşımacılık ile başlayan Enco Grubu, Koluman’ dan intermodal taşımalara uygun 100 adet Cargo Perdeli Huckepack treyler sipariş etti. 100 adetlik siparişin 30 adedi 30 Kasım tarihinde Enco tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Encoİstanbul Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Beran Şahin,Genel Müdür İsmail Tekin, Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu Üyesi Ali Saltık, Koluman Motorlu Araçlar Treyler Satış Müdürü Ekrem Artuçve Koluman Motorlu Araçlar Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil katıldı.Düzenlenen araç teslimat töreninde Koluman Otomotiv yönetimi tarafından Enco yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Koluman ile işbirliğimiz güçlendi

Enco Yönetim Kurulu Üyesi Beran Şahin, Koluman ile yıllara dayanan güzel bir işbirliği içeresinde olduklarını belirterek 100 adetlik treyler alımı ile bu işbirliğinin güçlendiğini söyledi. Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik devinimin devam etmesi için yatırımların sürmesi gerekiyor. Yatırımlar arttıkça, işler artacak ve yeniden daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağız.Enco olarak yatırımlarımızı daha da arttırıyoruz. Almanya’daki iddiamızı arttırarak devam ettireceğiz.”

Teslimatlar, üretim gücünü kanıtlıyor

Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu Üyesi Ali Saltık ise otomotiv sektörünün zor günlerden geçtiğini belirterek, bu tür yatırımların moral kaynağı olduğunu belirtti. Enco’nun lojistik sektörünün öncü şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan Saltık, “Enco gibi öncü şirketin Koluman’ı tercih etmesinden son derece memnunuz. Enco’ya intermodal taşımalara uygun Code XL treylerimizden teslim ettik. Enco’nun markamızı tercih etmiş olması ;Tarsus KOE fabrikamıza  yenileme ve kapasite genişletme çalışmalarımız için yaptığımız 65.000.000,-€ yatırımımızın meyvelerini toplamaya başladığımızın bir göstergesi.Bu vesile ile Enco’ya bir kez daha bizi seçerek göstermiş olduğu teveccüh için teşekkür ediyoruz’’ dedi.

 

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