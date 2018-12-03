Anasayfa » Dünya

Petronas De Rooy Iveco takımı Dakar 2019’da yarışmaya hazır

03 Aralık 2018, 14:07

Petronas De Rooy Iveco Takımı, dört adet Iveco Powerstar kamyonumuzla 41. Dakar rallisinde yarışacak.



Kamyonları, iki defa Dakar Rallisi ve Africa Eco Race 2018’in kazananı Gerard De Rooy; PETRONAS De Rooy IVECO Takımına ilk defa katılacak olan Federico Villagra; dört aşamanın kazananı ve Dakar 2018’in en başarılısı Ton van Genugten ile yine takımda yeni olan, deneyimli sürücü Maurik van den Heuve kullanacak.



Dünyanın en zorlu ralli yarışı Dakar’ın 41.’si için yapılan hazırlıklar devam ediyor; araçlar Le Havre’da kontrolleri tamamlanıp taşıma için gemiye bindirildikten sonra Peru’ya gitmek üzere yola çıktı. İki öncü sürücü Gerard De Rooy ve Federico Villagra ile birlikte şimdiye kadarki en güçlü PETRONAS De Rooy IVECO takımıyla IVECO, geçen yılki Africa Eco Race ve 2012 ile 2016 Dakar rallilerindeki galibiyetleri tekrarlamayı hedefliyor.



PETRONAS De Rooy IVECO takımı, dört IVECO Powerstar aracında yarıştaki zorlu arazilerde mücadele edecek. IVECO art arda dokuzuncu yılda PETRONAS De Rooy IVECO takımının resmi tedarikçisi olacak ve takıma araç, motor ve yedek parça sağlayacak. Takım Lideri Gerard De Rooy, kendisini Africa Eco Race 2018’in galibiyetine götüren sabit dingilli IVECO Powerstar’ın direksiyonunda yarışacak. Kendi aracında ve takımın diğer üç Powerstar aracında, CNH Industrial’ın aktarma organları markası olan FPT Industrial tarafından özel olarak yapılan 1000 beygir gücüne kadar güce sahip IVECO Cursor 13 motorları bulunmaktadır.



Genelde 41.ve Güney Amerika’da 11. yarış olan Dakar 2019, Peru’nun başkenti Lima’da başlayıp biten yeni bir döngüyü takip ederek tamamen Peru topraklarında gerçekleşecek. Ralli yarışçıları 5000 km’yi kapsayan 10 zorlu aşamadan geçecek. Yarışın %70 kadarı kum üzerinde yapılacak ve bu da yarış sonucunda karar verici bir role sahip olup sürücüler için zorlu bir mücadeleye neden olacak.



IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte: “Araçlarımızı dünyanın en zorlu ralli yarışında teste tabi tutarak IVECO’nun arazi araçlarının olağanüstü kalitesi ve güvenilirliği konusundaki ününü hak ettiğini bir defa daha kanıtlamayı dört gözle bekliyoruz. Şampiyon Gerard De Rooy’a dört araçlık ekipte ilk defa katılan Federico Villagra ile bu yıl son derece güçlü bir ekiple yarışıyoruz: Kategorisinin üst noktasında tutarlı bir performans göstermiş iki adet birinci sınıf pilot ve son derece deneyimli iki sürücü olan Ton van Genugten ve Maurik van den Heuvel takımı tamamlıyor. Kararlılıklarını takdir ettiğimizi ve önümüzdeki yarışta eve olağanüstü başarılar getireceklerine olan inancımızı belirtmek isterim.”



2012 ve 2016 Dakar galibi Gerard De Rooy, yardımcı sürücü Moi Torrallardona ile birlikte, araç numarası 503 olan IVECO Powerstar Evo 3’ün direksiyonunda yeni bir zafer kazanmayı amaçlıyor. Makine teknisyeni Darek Rodewald da etkinlik boyunca teknik destek sağlamak üzere Powerstar’da bulunacak.



Federico Villagra, ko-pilot Ricardo Torlaschi ve makine teknisyeni Adrian Yacopini ile birlikte araç numarası 505 olan ikinci öncü IVECO Powerstar Evo 3 direksiyonunun arkasında podyuma çıkmayı hedefliyor.



Dört aşamanın galibi ve Dakar 2018’in en başarılı sürücüsü Anton van Genugten,üçüncü Powerstar Evo 2 (no. 509) aracında, yardımcı sürücü Bernardus Der Kinderen ve makine teknisyeni Peter Willemsen ile birlikte olacak.



Önceki yarışlarda tutarlı bir şekilde ilk 10’da tamamlayan ve PETRONAS De Roy IVECO takımına yeni katılan Maurik van den Heuvel ise dördüncü Powerstar Evo 2 (no. 513) aracında navigatör Peter Kuijpers ve makine teknisyeni Martijn van Rooij hızlı yardımıyla yarışa katılacak.





PETRONAS DE ROOY IVECO TAKIMI ORTAK SPONSORU

PETRONAS Lubricants International, art arda sekizinci yılda da isim sponsoru ve teknik ortak olacak. Bu unvanla, yarış sırasında ralli kamyonlarını desteklemek için IVECO ile ortak olarak geliştirilip hafif ve ağır iş tipi araç filolarımızda önerilen yağ; transmisyon yağı PETRONAS TUTELA gibi işlevsel sıvılar ve başka ürünler sağlayacak. Bütün takım, özellikle toplam motor koruması ve güvenilirliği, artırılmış verimlilik ve performans için özel olarak tasarlanmış olan gelişmiş katkı teknolojisiyle formülleştirilmiş PETRONAS Urania premium motor yağını kullanacak.







