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Operasyonel araç kiralama sektöründen ilk dokuz ayda 9 milyar TL’lik yatırım

03 Aralık 2018, 11:41

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk 9 aylık döneminde, Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 21,2’si olan 76 bin 877 adet yeni aracı filosuna kattı.



Bu dönemde, 9 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü 30 milyar TL’yi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1, 2017 yılı sonuna göre ise yüzde 6,2 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı toplamda 343 bin 287 adet oldu. Yıla 415 bin adetlik araç parkı ve çift haneli büyüme hedefiyle başladıklarını belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler ve sözleşmelerin TL’ye çevrilmesi gibi nedenlerden dolayı sektörün bu yıl bir miktar küçüleceğini ifade etti. İnan Ekici, “Fakat bu durum geçicidir. 2019 yılı sonundan itibaren sektörümüz, yine büyümeye geçerek ülke ekonomimize yaptığı katkıyı artırarak sürdürecektir. Ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin kaldırılması durumunda ise büyüme ivmemiz daha da artacak, sektörün ülke ekonomisine yansıyacak katkısı çok daha fazla olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen 129 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS işbirliği ile hazırladığı “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. 2018 yılının 3’üncü çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü 9 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 21,2’si olan 76 bin 877 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 9 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 480 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1, 2017 yılı sonuna göre ise yüzde 6,2 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı toplamda 343 bin 287 adet oldu.



Her 100 araçtan 26’sı Renault!

TOKKDER raporuna göre, ilk 9 aylık dönemde Renault yüzde 26,2’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 14,5 ile Volkswagen, yüzde 12,5 ile Fiat, yüzde 10,5 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 52,3 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,4,üst orta sınıf araçlar ise 13,7 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93,5’ini dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 52 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2017 yılında yaklaşık 7 milyar 117 milyon TL vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 4 milyar 576 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.



“Sektör 2018’de bir miktar küçülecek, 2019 sonunda büyüme devam edecek”

İlk 9 ayın sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Operasyonel kiralama sektörü geçen dokuz yılda her yıl yüzde 10-15 seviyesinde büyüme kaydetti. 2017 yılını 366,000 adetlik araç parkıyla kapatan sektörümüzün 2018 yılı sonunda 415 bin adetlik araç parkına ulaşacağı öngörüsüyle yola çıkmıştık. Ancak, bir süredir ekonomimizde yaşanmakta olan olumsuzluklar ve bunun bir sonucu olarak ticaretin yavaşlaması veişletmelerin mevcut koşullarda tasarruf yapmak adına araç tedariklerini ertelemesi haliyle hedeflerimizi yeniden güncellememize neden oldu. Bunun yanında, yeni araç kiralama sözleşmelerinin TL cinsinden düzenlemesinin zorunlu hale gelmesi, para piyasalarında yaşanan sıkışıklık ve TL cinsiden kredi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle sektörümüzün geçtiğimiz 9 yıldaki gibi çift haneli büyüme oranlarına ulaşamayacağını ve 2018 yılında bir miktar küçüleceğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumun sektörümüzde bir süre durgunluğa sebep olacağı aşikârdır. Fakat bu durum geçicidir. 2019 yılı sonundan itibaren sektörümüz, yine büyümeye geçerek ülke ekonomimize yaptığı katkıyı artırarak sürdürecektir. Ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin kaldırılması durumunda sektörümüzün büyüme ivmesi daha da artacak, dolayısıyla operasyonel kiralama sektörünün ülke ekonomimize yansıyacak katkısı çok daha fazla olacaktır” dedi.







