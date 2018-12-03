Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Shell & Turcas’ın “Engelsiz Hizmet Alanı” Sayısı 500 İstasyona Ulaştı

03 Aralık 2018, 11:18

Shell & Turcas, istasyonlarında gerçekleştirdiği “Engelsiz Hizmet Alanları” ile engelli misafirlerinin daha rahat hizmet alabilmelerini sağlıyor.



Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliğiile başlatılan “Engelsiz Hizmet Alanı” projesi, Türkiye çapındaki istasyonlarda yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde Shell&Turcas, toplam 500 istasyonunda ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ oluşturdu.

Türkiye çapındaki 1000’i aşkın istasyonunda, günde yaklaşık 1 milyondan fazla kişiye, yenilikçi ürün ve hizmetler sunan Shell & Turcas, akaryakıt sektöründe toplumsal farkındalık yaratma hedefiyle yatırımlarına devam ediyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliği yaparak Engelsiz Hizmet Alanı projesini başlatan Shell & Turcas, bir yıl gibi kısa bir süre içinde 500 istasyonunda engelliler için özel alan oluşturdu.

Shell&Turcas, Türkiye çapında 500noktada hayata geçirdiği Engelsiz Hizmet Alanı sayesinde istasyona gelen bedensel engelli misafirler, araçları için özel olarak ayrılmış alana park edebiliyorlar. Park yerinin hemen yanındaki butona basarak istasyon çalışanlarının yardımıyla hazır bulundurulan tekerlekli sandalyeden faydalanabiliyorlar. İstasyon çalışanlarından market içindeki alışveriş için destek ya da tuvalete kadar refakat yardımı alabiliyorlar veya araçlarından inmeden hizmet alıp ödeme yapabiliyorlar.



Murat Birgül: “Engelli misafirlerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz”

Engelsiz Hizmet Alanı uygulamasına başladıkları günden bu yana istasyonlara gelen misafirlerden olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade eden Shell&Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Birgülşunları söyledi: “Shell & Turcas olarak tüm Türkiye’de, 7 gün 24 saat boyunca 1000’i aşkın istasyonumuzda, farklı ve yenilikçi hizmetlerimiz ile misafirlerimizin beklentilerini karşılamak için çalışıyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza atarak geçen yıl başlattığımız ve Türkiye çapında yaygınlaştırmaya devam ettiğimiz 'Engelsiz Hizmet Alanı' ile istasyonlarımızı ziyaret eden engelli misafirlerimizin yaşamlarını kolaylaştırarak engelsiz bir ziyaret deneyimi sunuyoruz. Onların günlük hayatta yaşadıkları zorlukların farkındayız ve bu zorlukların azalmasına katkı sağladığımız için çok mutluyuz.”



Engelsiz Shell Türkiye Platformu

İstasyonlarda sunulan Engelsiz Hizmet Alanlarınınyanı sıra Shell Türkiye, şirket içinde de engelli bireylere rahatlıkla çalışabilecekleri ve dahil olabilecekleri çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefleyen engelsiz Shell Türkiye Platformu’nu hayata geçirdi.



2018 yılında çalışmalarına başlayan engelsiz Shell Türkiye Platformu ile toplumda engelsiz bir anlayışı yerleştirmek, farkındalık yaratmak ve bireylerin zihninde engellerden arınmış bir dünya oluşturmak amaçlanıyor. Platform üyeleri, engelli bireyler başta olmak üzere herkesin güven, eşitlik ve saygı içinde sürdürülebilir, emniyetli ve engelsiz bir dünyada yaşamasını kolaylaştırmak için çalışıyor.









