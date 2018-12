Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi Brisa’dan Türkiye’ye akıllı fabrika 03 Aralık 2018, 11:00 Brisa'dan, 300 milyon dolar yatırım ile Anadolu’nun kalbinde yerli ve katma değerli üretim

• Lastik devi Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Aksaray’da inşa ettiği akıllı fabrikası ile katma değerli üretim ve teknolojide cesaretle yol alıyor.

• Brisa, Türkiye lastik sektörünün ilk akıllı fabrikası olan Aksaray Fabrikasında Endüstri 4.0 uygulamalarıyla lastikte otonom dönemi başlatıyor

• Brisa, İzmit Fabrikası, Aksaray’da üretime başlayan ikinci fabrikası ve Türkiye genelindeki bayi ağı ile 60.000 kişiye iş ve aş sağlıyor.

• Brisa, Anadolu’ya kurduğu teknoloji köprüsü ile Türkiye’nin üretim ve ihracatına tam destek veriyor. 2018 yılı toplam ihracat hedefi: 5,4 milyon adet lastik ve 210 milyon dolar



Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren, Türkiye’de lastiğin ve yeniliğin lideri Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Anadolu’nun kalbinde akıllı fabrika kurdu. Brisa, Aksaray’da hayata geçirdiği akıllı fabrikasında Endüstri 4.0 uygulamalarının en iyi örneklerini sergiliyor. Şirket, Türkiye’ye kazandırdığı teknoloji üssü fabrikası ile ülkenin uluslararası rekabette güçlenmesine hizmet ederken; üretim, istihdam ve ihracat alanında yapmakta olduğu hamlelerle de ülke ekonomisine değer sunuyor.



Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, Türkiye sanayisi için örnek teşkil eden Aksaray Fabrikasındaki “akıllı fabrika” uygulamalarını paylaştı. Fabrikanın sunduğu öncü teknolojiler, Brisa CEO’su Cevdet Alemdar’ın ev sahipliğinde, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto katılımlarıyla gerçekleşen toplantı ile tanıtıldı.



Brisa, Aksaray’daki teknoloji üssünde, yetkin bir iş gücü ile robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatıyor. Sektörde ilk olan otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri ile Brisa, katma değerli üretimle rekabet gücünü artırıyor. İlk üretimlerin başladığı fabrika tam kapasiteyle 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandı.



“Yeni Neslin Sabancı’sı olarak teknoloji ve katma değerli ürünlere odaklanıyoruz”

Sabancı Holding’in Türkiye sanayisinin dönüşümüne öncülük ettiğini vurgulayan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper “Yerli ve katma değerli üretimin, ekonomimizin önümüzdeki dönemdeki en önemli kaldıraçlarından biri olduğuna inanıyoruz. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzla teknolojiye ve katma değerli ürünlere odaklanıyoruz. Brisa’nın Aksaray’daki akıllı fabrikası bunun en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Brisa, Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki sayılı örneklerinden birine imza attı. Aksaray Brisa fabrikası herkesin konuştuğu, ama bizim hayata geçirdiğimiz gerçek bir Endüstri 4.0 uygulamasıdır. Bridgestone Corporation ile başarılı ortaklığımızın 30. Yıldönümünü de Aksaray’daki ikinci fabrikamızla kutluyoruz. 300 milyon dolarlık bu yatırım karşılıklı güvenin olduğu kadar Türkiye’ye duyduğumuz güvenin de önemli bir ispatıdır. İkinci fabrikamız ile Brisa’nın kuruluşundan bu yana yatırım tutarımız 1,4 milyar dolar oldu. Bu başarılı ortaklığı Aksaray fabrikamızla daha da ileriye götüreceğimize yürekten inanıyoruz” dedi







Bridgestone’un en önemli üretim üslerinden biri

Aksaray Fabrikasının, Brisa’nın global lastik arenasındaki en iyi oyunculardan biri olması yönünde güçlü bir adım olduğuna değinen Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto “Bridgestone, bugün dünyada 50'den fazla fabrika ile lastik üretiminde dünyanın en büyük ve lider şirketi. Bundan 30 yıl önce Sabancı Holding ortaklığımız ile temelleri atılan Brisa, İzmit Fabrikasındaki üretim gücüyle yıllardır pazar liderliğini koruyor. Aksaray’daki ikinci fabrika, dijitalleşme uygulamalarından IT altyapısına, kaliteden, çevre ve iş güvenliği standartlarına kadar grubumuzun en son teknoloji ile donatılmış fabrikalarından biri. Brisa’nın, Aksaray Fabrikası ile hem orijinal ekipman hem de ihracat kanalında yapacağı hamlelerle Türkiye’de ve global pazarlarda büyüme ivmesini artıracağına inancımız tam. Bridgestone dünyasında önemli bir üretim üssü olarak konumlanan yeni fabrika ve Sabancı Holding ortaklığımız ile Türkiye’ye sunduğumuz değeri artırmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.





Brisa, emek ve cesaretle yol alıyor

Türkiye’de endüstriye bakışı değiştirecek güçte bir fabrika inşa ettiklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar: “İzmit Fabrikamız ile 40 yılı aşkındır ülkemizin sanayisinde, ihracatında, istihdamında cesaretle yol alıyoruz.Bugün 2.700 çalışanımız, 12.000 çalışandan oluşan 1.400 satış noktamız ile 60.000 kişiye iş ve aş sağlıyoruz.Şimdi ise Anadolu’nun kalbinde Aksaray’da yer alan, en yeni üretim teknolojileriyle donatılmış ikinci fabrikamız ile öncü bir teknoloji üssünü ülkemize kazandırmış bulunuyoruz. Brisa için teknoloji, dijitalleşme hem üretimde hem de müşterilerimize dokunan tüm süreçlerimizde bir yaşam biçimidir.



Aksaray Fabrikamızın kurulum aşamasında; inşaat çalışanından üretim çalışanına, tedarikçisinden mühendisine 50.000 kişiye dokunduk. Tüm bunları yaparken gücümüzü insanımızdan alıyoruz. Yatırım hızı ve ilk performans parametrelerinde ortağımız Bridgestone’un dünya üzerindeki en iyi fabrikalarından birini hep birlikte hayata geçirdik. Sabancı Holding ve Bridgestone’dan aldığımız güç ile başladığımız bu yolculukta, tüm Brisa ailesi olarak, İzmit, Aksaray fabrika çalışanlarımız ve Türkiye’nin tüm illerindeki saha ekibimizle tek bir yürek olarak, birbirimize destek vererek Aksaray fabrikamızı bu noktaya getirdik.”



Brisa’nın Aksaray Fabrikasında yüksek verimlilik sağlayacak teknolojilerle, standardize üretim, planlama ve raporlamalarla, bilgi akışını hızlandıracak, analiz ve karar alma mekanizmalarını güçlendirecek ölçekte dijitalleşme ile ürün proses ve kalitesi en üst seviyeye ulaşıyor.



Brisa, lastikte otonom dönemi başlatıyor

Aksaray Fabrikasındaki akıllı uygulamalarla ilgili bilgi veren Alemdar: “Tam otomatik lastik transfer sistemini hayata geçirdiğimiz fabrikamızda, lastiklerimiz neredeyse yere hiç değmiyor. Bu teknoloji ile geleneksel bir lastik fabrikasına göre stok devir hızında iki kat artış sağlarken, sıfır hatalı ürün üretiyoruz. Bunu enerjide %30 tasarruf ederek yapıyoruz.



Aynı zamanda Fabrikamızın sanal ortamda oluşturduğumuz dijital ikizi ile artık uzaktan teknoloji ile üretimi takip edebiliyorve en fazla 2 dakika içinde herhangi bir soruna müdahale edebilir duruma geliyoruz.



İleri veri analitiği ile, işimizi sürekli iyileştirme yolunda kat ve kat hız kazanıyoruz. Akıllı makineler ve akıllı araçlarla fabrikamızda her gün 800 milyon veri akışı gerçekleşiyor. Bu verileri analiz ederek, lastiğin üretim makinalarındaki ideal koşullarını, hatta üretim açılarını dahi belirleyebiliyoruz. İzmit ve Aksaray fabrikamızdaki çalışanlarımızı artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ile sanal ortamda birbirleri ile bağlıyoruz.



Brisa, çok büyük bir şirket. Biz her iki buçuk saniyede bir lastik üretiyoruz. Şimdi, her iki fabrikamız arasındaki, ürün atamayı verimli ve etkin bir şekilde yapabilmek için, veri analitiğinden ve ileri simülasyon tekniklerinden yararlanıyoruz. Bunu gerçekleştiren projemiz, Türkiye’de Yöneylem Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.



Bir diğer önemli konu ise fabrikamızın akıllı özellikleri ile çevreye kattığı değer. Elektrik, su tüketimi ve atık su arıtmada kapalı devre, gelişmiş çevreci sistemler kullanıyor, sıfır atık prensibi ile çalışıyoruz. Doğal aydınlatma, gün ışığına göre değişken led sistemler ve solar panellerle elektrik tüketimimizi en aza indiriyoruz.



Tüm bunları insanımız gerçekleştiriyor ve ileri taşıyor. Yalnızca son bir yılda İz Bırakanlar programımızla 350 kişi 70 proje getirdiler. Bu ilerlemeyi Brisa dışındaki akıl ile de büyütüyoruz. Dört Üniversite ile projeler yürütüyor ve Yolculuğun Öncüleri Açık İnovasyon programımız ile şimdiye kadar gelen 50 proje arasından 7 projede işbirliği yapıyoruz. Bilim, cesaret ve alın teri ile, biz 2700 kişilik Brisa ailesi ve iş ortaklarımız, ülkemize değer katıyoruz” diye konuştu.



Anadolu’ya kurulan teknoloji köprüsü ile Türkiye’nin üretimine ve ihracatına tam destek

Brisa’nın teknoloji yatırımlarının Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracat damarlarını besleyeceğini ifade eden Alemdar şunları söyledi; “Bugün Brisa, İzmit Fabrikasında 11 milyon lastik üretim kapasitesiyle sektörün lideri olarak faaliyet gösteriyor. Aksaray Fabrikamız ile tam kapasitede ek 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ek değer katacağız. Brisa bu yatırımla ihracatta da vites büyütüyor. Bu yıl başında açıkladığımız gibi, 5,4 milyon adede karşılık gelen 210 milyon dolar ihracat hedefimizle tam gaz yol alıyoruz. Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet edebilmesine, teknolojisi ve katma değerli üretimiyle varlığını derinleştirmesine olanak sunmaktan gururduyuyoruz.”



Rekabet gücünü hızla artıran Brisa, Aksaray fabrikasında ilk üretimlerin başladığı 2018 yılında, güçlü bir finansal performans sergiledi. İlk 9 ayda Brisa, TL ciro bazında %38, yurtdışı satış gelirlerinde ise %54 büyüme sağladı.



Brisa, iş süreçlerinde de otonom bir dönem başlattı

Brisa, sadece üretim süreçlerinde değil müşteriye ve sahaya dokunan süreçlerinde de otonom bir dönem başlattı.



Yeni iş modeli GENBA ROOM ile sahayı anlık olarak takip edebilen dijital bir sistem kurdu. Ürün tasarımından sevkiyata 7 fonksiyondan çalışanın görev yaptığı Genba Room ilesahaya yönelik çözüm süreci 30 saatten 1.4 saate iyileştirildi.



Diğer yandan, robotik süreç otomasyonundan yaralanarak ROBİ adında yeni bir yapay zekâ altyapısını süreçlerine dahil etti. Brisa, yapay zekadan, ARGE, tedarik, finans, fiyatlandırma süreçlerinde özellikle hep aynı şekilde yapılan, sık tekrarlanan işlerde faydalanıyor. Bu sayede 27 saatlik veri geçiş kontrolü robotla yapılan 1 saate indirildi.







