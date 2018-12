Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Chep paletleri TSE onaylı

30 Kasım 2018, 16:13

CHEP paletlerinin kalite standartlarındaki sürekliliği onaylandı.



Tedarik zinciri çözümlerinde dünyanın önde gelen markalarından biri olan CHEP, paletlerini Türkiye’de yerli tedarikçiler tarafından yerli hammadde kullanarak üretiyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modeli kapsamında yeniden hizmete sunulmadan önce paletler; deneyimli kalite güvence uzmanları tarafından son teknoloji ile hızlı ve doğru bir şekilde inceleniyor, bakım ve onarımdan geçiriliyor. Kalite standartlarındaki sürekliliği sayesinde CHEP paletleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan “TS EN ISO 18613” standardı testlerinden başarıyla geçti.

Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeli ile daha yaşanılabilir yarınlar için çalışan CHEP, hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörleri için tedarik zincirleri çözümleri sunuyor. CHEP, Türkiye’nin her yerine yayılmış 16 servis merkezinde düzenli bakım ve onarımdan geçirdiği paletleriyle, müşterilerin ihtiyaç duyduğu kalite standartlarını sağlayarak üreticileri şüpheli kalite konusunda rahatlatıyor.



Kırılmalara karşı ekstra dayanıklı olan ekipmanları ile tedarik zincirlerini verimli hale getiren CHEP; inceleme, bakım ve onarım süreçlerinden geçen paletleriileTürk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan “TS EN ISO 18613”standardı testlerinden başarıyla geçti. Böylece CHEP paletlerinin kalite standartlarındaki sürekliliği onaylanmış oldu. Aynı zamanda CHEP, ekipmanlarının üretiminde kullanılan kerestelerin tamamına yakınını, Orman Sertifikasyonu Destekleme Programı (PEFC) ve Orman Koruma Konseyi (FSC) sertifikalarının her ikisine de sahip olan ormanlardan temin ediyor. Türkiye’de yerli tedarikçiler tarafından yerli hammadde kullanılarak üretilen CHEP paletlerinin tamamen ticari ormanlardan elde edilmesi, kalite sürekliliğini sağlayan ve çevresel performansını yükselten en önemli kriterler arasında yer alıyor.



CHEP paletlerinde hasar riski en az seviyeye indiriliyor

CHEP, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modeli kapsamında yeniden hizmete sunmadan önce paletlerini; deneyimli kalite güvence uzmanları tarafından son teknoloji ile hızlı ve doğru bir şekilde inceliyor. Servis merkezlerinde uyguladığı test programıyla paletlerini darbe, basınç, titreşim ve çevre simülasyonlarından geçiriyor. Düzenli bakım ve onarımı yapılan paletlerin ölçüsü ve parçalarının uyumu kontrol ediliyor, yük taşıma kapasitesi test ediliyor. Aynı zamanda sorunlu çiviler onarılıyor ya da değiştiriliyor, kırık tahtalar geri dönüşüm için sökülüyor, kir ve ufak kalıntılar temizleniyor ve gerekli yerlere yeniden boya uygulanıyor. Ayrıca CHEP paletleri gıda hijyeni ve benzeri alanlardaki spesifik gereksinimleri karşılamak için özel bir işlemden geçiriliyor ve uygun hale getiriliyor.



Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modeli doğrultusunda paletlerini düzenli bakım ve onarımdan geçirdiklerini belirten CHEP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce; “CHEP olarak Türkiye’nin her yerine ulaştırdığımız dayanıklı, kaliteli ve standart ekipmanlarımızla verimliliği artırıyor, kalite standartlarındaki sürekliliğimiz sayesinde ürün hasarını azaltıyoruz. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan “TS EN ISO 18613” standardı testlerini başarıyla geçmemiz paletlerimizin kalite standartlarındaki sürekliliği onaylamış oldu. Bu onay aynı zamanda sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi de destekliyor” dedi.