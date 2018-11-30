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Toyota PSA Grubu ile Avrupa’da uzun süreli işbirliğine gidiyor

Toyota PSA Grubu ile Avrupa’da uzun süreli işbirliğine gidiyor

Tarih 30 Kasım 2018, 16:05

PSA Grubu, Toyota markası adına İspanya Vigo fabrikasında bir kompakt hafif ticari araç (C-Van) üretecek.


Toyota, Çek Cumhuriyeti’ndeki TPCA ortak girişiminin finansal sahipliğini de üstlenerek her iki şirket adına üretimin devam etmesini sağlayacak.

Toyota ve PSA Grubu, Avrupa pazarındaki başarılı ve karşılıklı fayda sağlayan uzun süreli işbirliği için yeni bir sayfa açtı.

2019’un sonundan itibaren PSA, Toyota Motor Avrupa (TME) şirketine tedarik ettiği ticari araç ürün gamını artırarak, Toyota markası adına İspanya Vigo fabrikasında kompakt hafif ticari araç (C-Van) üretecek.

TMEve PSA orta ölçekli hafif ticari araç birlikteliğini,PSA Grubu’nun Fransa’daki Hordain tesisinde üretilen Toyota Proaceile 2012’de başlatmıştı.İşbirliğini daha da geliştirmek amacıyla her iki şirket de, kendi güçlü yanlarını kullanarak kompakt ve orta ölçekli hafif ticari araçları, geliştirme ve üretim maliyeti optimizasyonundan faydalanarak sunacaklar. Toyota, gelecekte çıkacak hafif ticari araç için geliştirme ve endüstriyel yatırım maliyetlerine de ortak olacak.

Kolin Tesisi Toyota’nın Avrupa’daki 7 Fabrikası Arasında
2012 yılının Ocak ayından itibaren Toyota, kompakt A-segmenti modellerinin üretimini yapan ortak üretim girişimi olan  Çek Cumhuriyeti Kolin’deki Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) tesisinin finansal mülkiyetini üstlenecek. Bu tesis, TME grubunun Avrupa’da yönettiği diğer yedi Toyota fabrikasına katılarak bu markaya bağlı olacak.

2002’de PSA ve TMC tarafından kurulan TPCA ortak girişimi ile Kolin tesisi, her iki şirket için de mevcut jenerasyon kompakt A-segmenti modellerini üretmeye devam edecek.

Anlaşmanın ardından TMC Başkan Yardımcısı Didier Leroy şunları söyledi; “Bugün yapılan duyuru, PSA Grubu ve Toyota arasındaki mükemmel ve tamamlayıcı ilişkiyi yansıtmaktadır. Bizim anlaşmamız, teknoloji ve gelişim maliyetlerini paylaşırken şirketlerin de güçlü yanlarını ortaya koymasını sağlıyor. Kolin tesisindeki taahhüdümüz, Toyota’nın Avrupa’daki uzun süreli üretim otomobil üretim varlığımızın felsefesini ortaya koyuyor.”

PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares ise şöyle konuştu; “Başarılı ve karşılıklı fayda sağlayan birlikteliğimizde, güvenilir ilişkimizin temeline dayanan, müşterilerimiz ve şirketimiz adına en iyi avantajı sağlayacak yeni bir sayfa açtık.”



 

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