Milli takıma, milli marka desteği

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30 Kasım 2018, 14:30

Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider markası PETLAS, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Resmi Sponsorları arasında katıldı.

Sponsorluk sözleşmesi, 28 Kasım 2018 günü düzenlenen törendetarafından imzalandı.Küresel rekabetteki iddiasını, “Bu Dünya bizim memleket” söylemiyle özetleyen Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli küresel markası PETLAS, ülkemizin gururu A Milli Erkek Basketbol Takımımızı, Resmi Sponsor olarak destekliyor.Ülkemiz sanayisinin milli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde yer alan PETLAS’ın Türk sporuna katkılarında yeni bir adım oluşturan sponsorluk desteği ile ilgili sözleşmeTürkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve PETLAS Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Safa Özcan tarafından imzalandı.28 Kasım 2018 günü Wyndham Hotel Ankara’da gerçekleştirilen imza töreninde, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan ve Basketbol Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri’nin yanı sıra her iki kurumun yöneticileri ve PETLAS bayileri de hazır bulundular.Göreve geldikleri günden bu yana basketbolu Türkiye’nin her yanına yaymak ve herkesi basketbolla tanışmak için çalıştıklarını belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi:“Devletimiz spora destek verse de özel sektör iş birliklerinin sürdürülebilirlik anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. Birlikte çalıştığımız değerli firmaların arasına katılan PETLAS’a çok teşekkür ediyoruz. Anlaşmamız ilk etapta 1 yıllık. Bu süre birbirimizi tanımak açısından güzel olacak. Umarım sonrasında da uzun yıllar boyunca birlikte çalışabiliriz. Hem anlaşmalar hem operasyon hem de sportif anlamda biz şu an diğer tüm federasyonlara örnek olabilecek, Türkiye’nin en başarılı federasyonuyuz. Son iki hafta içerisinde çok değerli markalarla anlaştık ya da sözleşmelerimizi yeniledik. Bu da bu firmaların bize duydukları güvenin bir göstergesidir.”Türkiye Basketbol Federasyonu ile yapılan sponsorluk anlaşmalarının iki tarafa da fayda sağladığını belirtensözlerini şöyle sürdürdü: “Federasyon olarak, basketbolu daha da iyi yerlere getirmek için tabii ki böyle sponsorluk anlaşmalarına ihtiyacımız var. Öte yandan, geldiğimiz noktada bizimle yaptıkları iş birlikleri sponsorlarımız için de bir itibar kaynağı. Zira projelerimizin her aşamasında sponsorlarımızla ortak hareket ediyoruz. Böylece onlar için de yeni iletişim imkanları ve sosyal sorumluluk alanları açılmasına vesile oluyoruz.”Törendeki konuşmasında A Milli Basketbol Takımımızın milli duygulardan aldığı güçle, Türk Toplumuna sayısız zaferler, gururlar ve heyecanlar yaşattığını ve yaşatmaya devam ettiğini dile getiren, “Türkiye’nin lastiği PETLAS da milli duygulardan güç alarak çalışıyor ve ilerliyor. Türk sermayesi, Türk mühendisliği, Türk emeği ile ürettiğimiz lastikleri, bir Türk markası olarak, dünya pazarlarına sunuyoruz. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada tercih edilen marka olmaya çalışıyoruz. Son reklamımızda ‘Bu Dünya Bizim Memleket’ dememiz bundandır. Tıpkı, dünyanın dört bir tarafında başarılı sonuçlar alan Basketbol Milli Takımımız gibi. Türkiye Basketbol Milli Takımımız ve PETLAS’ın bu bakımdan çok uyumlu iki marka olacağını düşünüyoruz. Ülkemizin parlak geleceği için, milli sporcularımıza ve milli markalara önemli görevler düşüyor. Hep birlikte, bu güzel ülkeye değer katmayı hedefliyoruz” dedi.2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye-İspanya maçına dair beklentilerinin sorulması üzerine,şu yanıtı verdi: “Öncelikle maçın Ankara’da oynanacak olması önemli çünkü Ankara halkı bugüne kadar burada oynadığımız tüm maçlarda tribünleri hınca hınç doldurup bizi destekledi. İspanya maçının biletleri de günler öncesinden tükendi. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Bu vesileyle Ankara halkına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İspanya ve Karadağ ile oynayacağımız maçlarda tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Millilerimiz bu maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılacaktır. Ayrıca bu kritik dönemde oyuncularını milli takıma gönderme konusunda bize hep destek olan kulüp ve antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yaz Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na gitme hakkı elde edeceğiz. Zaten bizim ülke olarak bu tip organizasyonlarda her zaman yer almamız gerekiyor.”Bu konudada şunları söyledi: “FİBA Dünya Kupası’nda yerimizi almak için, evimizde ve dış sahada toplam dört maçımız kaldı. Rakiplerimiz güçlü, biz daha güçlü olmak zorundayız. Milli takımımızın hak ettiği en iyi sonuçları almasını arzu ediyoruz. Oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe güveniyoruz. Oyuncularımızın, şu anda federasyonun yönetim kademelerinde sorumluluk alan, önceki yıllarda oyuncu olan abileri gibi başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyoruz. PETLAS ailesi olarak, millilerimizin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”