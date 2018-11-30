Anasayfa » Piyasa

Gökçenay İnşaat'ın, Volvo Trucks kamyonları

30 Kasım 2018, 13:50

Gökçenay İnşaat, maden sahası çalışmalarında Volvo TrucksFMX 500 kamyonları tercih etti.



Ankara ve Van merkezli Gökçenay İnşaat, Volvo Trucks markasının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’ndan 21 adet FMX 500 HP 8x4 Volvo kamyon satın aldı. 30 yılı aşkın süredir, karayolu inşaatı da dahil olmak üzere Türkiye'nin önemli inşaat projelerine imza atan ve bunun yanı sıra madencilik ve hazır beton gibi sektörlerde faaliyet gösteren ve filosunda ilk kez Volvo Trucks araçlar dahil eden Gökçenay İnşaat, satın aldığı Volvo Trucks kamyonları Eti Maden’in Kütahya Hisarcık bor madenindeki dekapaj işleri için kullanacak.



Gökçenay İnşaat’ın tercih ettiği FMX 500 HP 8x4 model kamyonlar, yakıt tasarrufu, konfor ve güvenlik haricinde çift şasisi, 32 tonluk arka aksları ve 375 kw güçlü motor freni ile maksimum performans sağlıyor.



Teslimat töreni, Gökçenay İnşaat firmasının baş şoförü Naci Çakır ile Volvo Trucks Kuzey Bölge Satış Yöneticisi Fatih Tuncay’ın katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşma yapan Naci Çakır şunları söyledi: “Yaptığımız iş, zorlu bir iş. İnşaat ve maden sahalarımızda kullandığımız araçların hem yüksek performanslı hem dayanıklı olmasıgerekiyor. Tüm bu özelliklere ek olarak yakıt tasarrufu ve sürücü konforu sağlaması sebebiyle Volvo kamyonu tercih ettik. FMX 500 HP 8x4’lerde çift şasi bulunması, güçlü motor freni ve 50 ton kapasiteli aksları da kararımızda etkili oldu. Aldığımız üründen de hizmetten de çok memnunuz. Temsa İş Makinaları’nın ve Volvo Trucks’ın satın alma sürecindeki yoğun desteği için teşekkür ediyoruz.”







