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Toyota'da görev değişimi

Toyota'da görev değişimi

Tarih 30 Kasım 2018, 13:35

Toshihiko Kudo, şirketin yeni Genel Müdürü ve CEO’su olarak atandı.


Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato’nun Toyota Motor Company’de (TMC) yeni bir göreve atanması nedeniyle fabrikanın halen Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Toshihiko Kudo, şirketin yeni Genel Müdürü ve CEO’su olarak atandı. Görev değişikliği 1 Ocak 2019 itibariyle geçerli olacak.

Hiroshi Kato’dan görevi devralacak olan 1966 doğumlu Toshihiko Kudo, kariyerine 1990 yılında Toyota Tsutsumi fabrikasında başladı. Denizaşırı görevlendirmeler kapsamında Toyota’nın Kentucky ve Kanada fabrikalarının yönetim kademelerinde çeşitli görevler üstlenen Kudo, 2017 yılından bu yana Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürüyordu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Toshihiko Kudo, yeni görevine 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak.



 

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