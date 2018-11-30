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Volvo Trucks, Brønnøy Kalk AS’ye otonom taşımacılık çözümleri sunuyor

Volvo Trucks, Brønnøy Kalk AS’ye otonom taşımacılık çözümleri sunuyor

Tarih 30 Kasım 2018, 12:33

Volvo Trucks, Norveçli Brønnøy Kalk AS ile imzaladığı anlaşmayla sektörde bir ilke daha imza atıyor.

Brønnøy Kalk AS için geliştirilen çözüm, kireç taşlarının maden ile taş kırıcı arasındaki beş kilometrelik mesafede altı otonom Volvo FH kamyon tarafından taşınmasından oluşuyor. Başarıyla test edilen sistem 2018 yılı boyunca test edilip 2019 yılının sonunda tam olarak faaliyete geçirilecek.




Anlaşma, Volvo Trucks’ın madencilik, şeker kamışı toplama ve çöp toplama gibi başarılı otonom projelerini takip ediyor. Yine de bu ticari çözüm Volvo Trucks için heyecan verici bir ilk olma özelliğini koruyor. Otonom kamyon satın almak yerine, iki bölge arasında kireç taşlarının taşınması için Brønnøy Kalk AS, Volvo Trucks’tan bir taşımacılık çözümü satın alıyor.

İşletme Müdürü Raymond Langfjord, “Bu bizim için önemli bir adım” diyor ve ekliyor “Sektördeki rekabet oldukça zorlu. Uzun vadede verimliliğimizi sürekli olarak artırmak istiyoruz. Teknoloji ve dijital çözümlerdeki yeni fırsatlardan yararlanma konusunda net bir vizyonumuz var. Sürdürülebilirlik ve güvenlik konusuna odaklanan güvenilir ve yenilikçi bir ortak arıyorduk, otonom çözümlerin zorlu uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artıracağına inanıyoruz.”






Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson,“Müşterilerimizin karşılaştıkları zorluklara güvenli, güvenilir ve karlılık sağlayabilecek otonom bir çözümü sunabilmekten ötürü gururluyuz.” diyor ve sözlerine devam ediyor “Küresel olarak taşımacılık ihtiyaçları sürekli ve çok yüksek bir hızda değişiyor ve endüstri, öncü olabilmek adına yeni ve gelişmiş çözümler talep ediyor. Amacımız, bu taleplere cevap vermek için ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde lider olmak.”





Volvo Trucks Otonom Çözümler Direktörü Sasko Cuklev, “Otonom çözümler konusunda şuan sunduğumuz bu noktaya ulaşmak oldukça heyecan verici.” diyor. “Belirlenmiş bir güzergah üzerinde sınırlı bir alanda çalışarak, çözümden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimizi ve belirli müşteri ihtiyaçlarına göre çözümümüzü nasıl uyarlayabileceğimizi öğreniyoruz. İşbirliğimizin temelinde yeni çözümler geliştirmek, müşterilere daha fazla esneklik ve verimlilik sağlayarak daha fazla üretkenlik elde etmek yatıyor.” diyor.








Anlaşma, müşterinin toplam taşıma hizmetini satın aldığı ve teslim edilen ton başına ödemenin yapıldığı bir şekilde gerçekleşmektedir.








 

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