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Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Elektrikli Otobüs Eğitimi düzenledi

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Elektrikli Otobüs Eğitimi düzenledi

Tarih 30 Kasım 2018, 10:56

Bozankaya,28-30 Kasım tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği elektrikli otobüs eğitiminin ana sponsoru oldu.

Dünya’nın farklı ülkelerinde toplu taşıma konusunda çeşitli eğitimler düzenleyen Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), ilk defa Türkiye’de Bozankaya’nın ana sponsorluğunda “Elektrikli Otobüs Eğitimi” düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 28-30 Kasım’da düzenlenen etkinlikte Türkiye’den katılımcıların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden katılım da gerçekleşti.

Elektrikli otobüsler için yönetim ve yapılandırma, enerji şarj tipi seçimi, batarya teknolojileri, elektrikli otobüs teknolojileri, elektrik otobüslerin şarj altyapısı konularının konuşulduğu etkinlikte Bozankaya adına Elektrik Sistemleri Koordinatörü Emrah Dal bir konuşma gerçekleştirdi. Önce Bozankaya’yı tanıtan ve elektrikli araç teknolojilerinden bahseden Dal, Bozankaya’nın Ar-Ge merkezinde geliştirilen batarya yönetim sisteminden ve İzmir’de de kullanılan SILEO elektrikli otobüsten bahsetti. Katılımcılar, eğitimin devamında ESHOT Genel Müdürlüğü Elektrikli Otobüs İşletme Tesisi’ni ziyaret ederek Bozankaya tarafından üretilen Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosunu yakından inceleme fırsatı buldular.

UITP’nin etkinliğinde ayrıca elektrikli otobüslerin toplu taşımadaki yeri ve şehirlerin nasıl sürdürülebilir hale getirileceği konularına değinilirken, bilgi teknolojisi sistemlerine etkisi, standardizasyon, yaşam döngüsü maliyeti, elektrikli otobüs planlaması, elektrikli otobüs satın alma süreçleri ve birçok konu ilk kez Bozankaya’nın ana sponsorluğunda düzenlenen elektrikli otobüs eğitiminde konuşuldu.





 

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