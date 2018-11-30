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Eker,filosunda verimliliğe odaklandı

30 Kasım 2018, 10:49

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden Eker Süt Ürünleri ile gerçekleştirdiği iş birliğini imza töreniyle duyurdu.

Süt ve süt ürünleri alanında 100’den fazla ürün çeşidi ile gıda sektörünün lider oyuncularından biri olan Eker, lastik yönetimi konusunda Michelin ile el sıkıştı. Yeni iş birliği kapsamında Eker SütÜrünlerinin yaklaşık 450 araçlık soğuk zincir filosu, Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak. Böylece Eker, Michelin’insoğuk zincir araçları için özel olarak tasarladığı kilometre lastik yönetim modeliyle filolarının elverişliliğini optimize ederken, lastik yönetimini kolaylaştıracak, bakım ve tam güvenlikle de operasyonel maliyetlerini de düşürmüş olacak.



Eker Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine; Eker Süt Ürünleri Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can, Lojistik MüdürüSelçuk Tekin, Michelin’den Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz , Michelin Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın veMichelin Bursa Müşteri Yöneticisi Efe Kıray katıldı.



Akçagöz, “Eker’e özel geliştirdiğimiz modelimizde maliyetler optimize edilecek”



Törende konuşan Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz “Eker Süt Ürünleri’nin lastik yönetimini kolaylaştırmak adına bu iş birliğini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu birliktelik Eker’in soğuk zincir araçları için özel olarak geliştirdiğimiz modelimizle büyük farklar yaratacak ve maliyetleri optimize edecek. Michelin Solutions ile Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede devam edenhizmetlerimiz, ülkemizde de firmalara avantajlar sağlamaya devam ediyor. Bugün de sektörünün en büyük şirketlerinden Eker Süt Ürünleri ile Michelin Solutions olarak başlattığımız yeni hizmet, eminim ki iki taraf için de fayda getirecek.”





Can, “Michelin Solutions ile verimimizi artıracağız”



Eker Süt Ürünleri Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamit Canise törende, “Tüketicilerimizinher zaman tercih ettiği ve güven duyduğu Eker Süt Ürünleri olarak, uluslararası standart ve hijyenik koşullarda ürettiğimizürünleri müşterilerimize ve bayilerimizezamanında ve kaliteli bir şeklide ulaştırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, bünyemizde sürekli geliştirme, iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kalitemizden asla ödün vermeden ürünlerimizi müşterilerimizle buluştururken maliyetlerimizi optimize etmek, verimli çalışıyor olmak da bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Michelin Solutions iş birliğimizin hizmet kalitemizi artırırken maliyetlerimize de fayda sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.



Michelin Solutions ile çevreci çözümler



Michelin Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın “Michelin Solutions ekibi olarak sunduğumuz yol yardımı, lastik bakımı – denetimi hizmetlerimiz, yakıt tasarruflu lastiklerimiz sayesinde filolar çevreye duyarlı şekilde güvenli ulaşım sağlamayadevam ediyor. Eker de sunduğumuz hizmetler sayesinde filolarının işlerini kolaylaştıracak ve filo kaynaklarını optimize ederek operasyonel maliyetlerini düşürecek. Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastiklerimiz sayesinde, müşterilerimizi en çevreci çözümlerle buluşturuyoruz. Eker filosunun da böylece karbondioksit emisyonunu minimuma indireceğimize inanıyorum” dedi.



Eker Süt ürünleri Hakkında:1977 yılında Bursa’da kurulan Eker,süt ve süt ürünleri konusunda 100’den fazla ürün çeşidine sahip bir firmadır. Ürünlerinin ana başlıkları ayran, yoğurt, sütlü tatlılar,meyveli süzme yoğurt beyaz peynir, kaşar peyniri, kaymak, tereyağı, kefir, pastörize süt ve UHT süttür.Eker Süt Ürünleri, 2006 yılında Fransız Andros grubu ile %50-%50 oranında bir ortaklık gerçekleştirmiştir. Bu ortaklık ile birlikte Eker, büyüme ivmesini hızlandırmış,2012 yılında da Türkiye’nin en yüksek teknolojik alt yapısına sahip süt ve süt ürünleri fabrikalarından biri olan Mustafakemalpaşa’daki yeni fabrikasına taşınmıştır. Eker, 1500 çalışanı ve 362 soğuk zincir dağıtım aracıyla 100 farklı ürün çeşidini 25,000 noktaya günlük olarak ulaştırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da yeni dağıtım merkezleri açmaya devam ederek, lojistik ve dağıtım anlamında avantajını sürdürmeyi ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde bulunurluğu sağlamayı hedeflemektedir.



