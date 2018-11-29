Renault Trucks’tan sıfıra sıfır faiz kampanyası

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29 Kasım 2018, 17:17

Renault Trucks, uzun yol çekicilerinden ağır şantiye kamyonlarına kadar tüm modellerinde yıl sonuna kadar 230.000TL krediye 12 ay, yüzde 0 faiz avantajı sağlıyor.

Renault Trucks,tüm kamyon ve çekici modellerini kapsayan, 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceközel kampanyası ile ticari araç filolarına yola devam diyor. 230.000 TL’lik krediye 12 ay sıfır faiz avantajı sağlayan Renault Trucks, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.Kampanya kapsamındaki uzun yol serisi olan Renault Trucks T çekicileri, üstün bir yakıt tasarrufu ve konfor sunuyor. Ağır şantiye işlerinin zorlu koşullarında sefer sayısını azaltacak şekilde tasarlanan güçlü şasisi ve yüksek performansı ile K serisi, şantiye işlerinin yükünü hafifletiyor. C serisi ise şantiye görevlerinde performans ve manevra kabiliyeti ile ön plana çıkıyor. Hafif şasisi sayesinde yurtiçi nakliyesinde kolaylık sunan D serisi kamyonlar dadağıtım görevlerinde yüksek verimlilik sağlıyor. Araçlarının verimlilikleri ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra Renault Trucks, satış sonrası hizmetlerde de sınır tanımıyor. Renault Trucks yetkili servislerinden temin edilen ve montajı yapılan onaylı parçalarda tüm dünyada kilometre sınırsız 2 yıl parça garantisi sunuyor. Bu garanti, Yedek Parça, İşçilik, Etkilenen Diğer Yedek Parçalar ve Yol Yardım Hizmeti’ni kapsıyor.Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlukonu ile ilgili olarak; “Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyamız, Euro ve TL bazında seçenekler sunuyor. Yeni kampanyamız sayesinde araçlarını yenilemek isteyen veya yeni alım yapacak müşterilerimizin daha da avantajlı yatırımlar yapmalarını hedefliyoruz. Ticari araçlar sektöründe pazarda dalgalanmalar olsa da durmak söz konusu değil. Uluslararası ve yurtiçi nakliyattan, inşaat alanına kadar süregelen işler son hızıyla devam ediyor. Bu nedenle teşvik eden ve destekleyen kampanyalar ile iş ortaklarımızın yanında oluyoruz” diye belirtti.Kampanya detaylarını 0216 655 75 00no’lu telefondan öğrenebilirsiniz.