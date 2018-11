Anasayfa » Güncel

DAF Trucks 2018 ödülü

29 Kasım 2018, 16:18

DAF Trucks’ın 3D DAF Kamyon Konfigüratörü prestijli Computable Award 2018 ödülünü kazandı.

Bu son teknoloji ürünü web aracı, DAF müşterilerinin ideal araçlarını sanal ortamda tasarlamalarını sağlıyor. Hollanda'daki en önemli IT ödüllerinden biri olan Computable Award, IT uzmanları jürisinin yanı sıra Computable dergisinin okuyucuları tarafından da oylanarak veriliyor. DAF’ın ödülü “Yılın Dijital İnovasyonu” kategorisinde yer alıyor.



3D DAF Truck Configurator, herhangi bir özel nakliye uygulaması için çevrimiçi en uygun kamyonu oluşturmayı sağlıyor. İki, üç veya dört aks, tek veya çift tahrikli, önden çekişli veya arka çekişli bir dingil, Day, Sleeper, Space or Super Space Cab akla gelebilecek her kamyon ve şasi varyantını online olarak yapılandırabiliyor.



“Otomotive sektöründe eşsiz”



Computable dergisinin baş editörü Sander Hulsman, " DAF, 3D Online Kamyon Yapılandırıcısı ile çevrimiçi kamyon konfigürasyonunu alanında ön planında yer alıyor" dedi. "Yakıt tankları ve batarya taşıyıcıları gibi bileşenlerin konumlandırılması için neredeyse sınırsız olanaklar da dahil olmak üzere mevcut tüm seçenekler görülebiliyor. Standart resim ve dosyalar kullanmak yerine, bilgilerin doğrudan DAF'daki orijinal CAD kaynak dosyalarından alınabilmesi konfigüratörlerde de olduğu gibi benzersiz özelliğidir. Bu da % 100 doğruluk demek. Ayrıca 3D Truck Configurator, belirtilen kamyona mümkün olan en küçük ayrıntıda otomotiv endüstrisinde benzersiz olan göz atma olanağı sunar. Computable Awards’ın uzman jürisine ve Computable okurlarına göre DAF, 'Yılın Dijital İnovasyonu' kategorisinde haklı bir kazanan oldu.



DAF ulaşım verimliliği



Özellikle bu ödülü almaktan çok memnun olan DAF Trucks Pazarlama & Satış direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Richard Zink, “Her zaman piyasaya daha iyi hizmet vermenin yollarını arıyoruz” dedi. “DAF 3D Truck Configurator ile müşterilerimiz en uygun kamyonu, üstyapı geliştiricisi ve bayi ile birlikte yapılandırabilirler. Kullanıcı dostu olan bu online inovasyon DAF Nakliye Verimliliği felsefemizi tamamlıyor. Araç siparişi verilirken üst yapıcının ilk aşamalarda araç üstyapısını hazırlanmasına imkan sunduğundan teslimat süresini hızlandırıyor.”



Computable Awards 2018 “Yılın Dijital İnovasyonu” kategorisindeki 60 adaydan son 10’a kaldı.