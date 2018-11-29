|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Semih Lojistik firmasına DAF gücü
29 Kasım 2018, 16:04
Semih Lojistik 10 adet DAF XF 480 SUPER SPACE CAB LD araçlarını BURSA AĞIR VASITA’da düzenlenen törenle teslim aldı.
Tören Semih Lojistik Yönetim Kurulu başkanı Sn.Güngör BULUTt ve Daf Trucks Türkiye Bölge Müdürü Atakan ÖZER , Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Tayfun KARAHASAN , Satış Müdürü Şener MUTLU , Satış Uzmanı Fahri BAYRAM ‘ın katılımı ile gerçekleşti.
Semih Lojistik Yönetim Kurulu başkanı Güngör BULUT, gerçekleşen teslimat töreninde DAF’ı tercih etme nedenlerini şu şekilde açıkladı Öncelikle ‘ Yüksek motor gücü ile mükemmel sürüş performansı sunan DAF çekicilerinin uzun ömürlü olması öncelikli tercih nedenimizdir.Yenilenen DAF çekicilerin Traxon Şanzuman ve düşük tahvil oranları seçeneklerinin eski araçlarına göre çok daha fazla yakıt tasarrufu sağladığını, yeni araçlardan bu neden ile de ciddi memnuniyet duyduklarını belirttiler. Ayrıca 2.el değerinin yüksekliği, araçların sağlamlığı ve DAF çekicilerinin sahip olduğu geniş servis ağı ve sunmuş olduğu kaliteli hizmetlerde tercih önceliğimizi belirlemiştir’ diye belirtti.
1976 yılında kurulan ve filosunda 34 adet DAF çekici bulunan Semih Lojistik Düzce-Kaynaşlı merkezli olup, ulusal, parsiyel, komple dağıtım ve tekstil taşımacılığı alanında müşterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca ADR taşımacılığı yapan firma, yurtiçi taşımacılığın yanı sıra yurtdışında da Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Danimarka ülkelerine de lojistik hizmeti sunmaktadır.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.