Semih Lojistik firmasına DAF gücü

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29 Kasım 2018, 16:04

Semih Lojistik 10 adet DAF XF 480 SUPER SPACE CAB LD araçlarını BURSA AĞIR VASITA’da düzenlenen törenle teslim aldı.

‘ın katılımı ile gerçekleşti.gerçekleşen teslimat töreninde DAF’ı tercih etme nedenlerini şu şekilde açıkladı Öncelikle ‘ Yüksek motor gücü ile mükemmel sürüş performansı sunan DAF çekicilerinin uzun ömürlü olması öncelikli tercih nedenimizdir.Yenilenen DAF çekicilerin Traxon Şanzuman ve düşük tahvil oranları seçeneklerinin eski araçlarına göre çok daha fazla yakıt tasarrufu sağladığını, yeni araçlardan bu neden ile de ciddi memnuniyet duyduklarını belirttiler. Ayrıca 2.el değerinin yüksekliği, araçların sağlamlığı ve DAF çekicilerinin sahip olduğu geniş servis ağı ve sunmuş olduğu kaliteli hizmetlerde tercih önceliğimizi belirlemiştir’ diye belirtti.1976 yılında kurulan ve filosunda 34 adet DAF çekici bulunan Semih Lojistik Düzce-Kaynaşlı merkezli olup, ulusal, parsiyel, komple dağıtım ve tekstil taşımacılığı alanında müşterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca ADR taşımacılığı yapan firma, yurtiçi taşımacılığın yanı sıra yurtdışında da Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Danimarka ülkelerine de lojistik hizmeti sunmaktadır.