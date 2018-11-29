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Mercedes-Benz Türk’e IDC Türkiye’den 3 ödül
29 Kasım 2018, 14:21
Mercedes-Benz Türk, IDC Türkiye’nin “Teknoloji Sektöründe Kadınlar” Ödül Programı’nda 3 farklı kategoride dereceye girdi.
Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz; “Business Leader”, “Future CIO” ve “Mentor” dallarında ödüllere layık görüldü.
Mercedes-Benz Türk, IDC Türkiye “Teknoloji Sektöründe Kadınlar” Ödül Programı’nda 3 farklı dalda dereceye girerek, kadın çalışanlara yönelik sağladığı çalışmalarıyla bir kez daha ödüllendirildi. Yakın dönemde KAGİDER tarafından Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’na layık görülen Mercedes-Benz Türk, IDC Türkiye Jürisi tarafından; Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz’i, “Business Leader”, “Future CIO” ve “Mentor” kategorilerinde ödüle layık gördü. IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül Programı’nda en fazla ödül alan yöneticilerden biri olan Özlem Vidin Engindeniz, İş Sanat Konser Salonu’nda 28 Kasım’da düzenlenen “IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar” konferansı sonrasındaki törende ödülleri teslim aldı.
IDC Türkiye’nin düzenlediği organizasyonda Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, “Üretimde Sektöründe Kadınlara Yaratılan Fırsatlar” konferansına katılırken; Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez “Dünyayı Kim Yönetiyor? Kadınlar-Lider Olarak Gelişiyor ve Zirveye Giden Yolda Birbirimizi Destekliyoruz” konferansında konuşmacılar arasında yer aldı.
Mercedes-Benz Türk, Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz: “Çalışanlarımızın yarısı kadın yarısı erkek.”
Organizasyonda 3 ödül alarak önemli bir başarıya imza atan Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz; “Daimler’in Amerika ve Hindistan’ın ardından dünyada 3’üncü olarak, 2013 yılı sonunda kurulan Mercedes-Benz Türk’ün Küresel IT Çözümleri Merkezi ilk açıldığı yılda sadece 38 çalışana sahipti. 2018 yılına geldiğimizde merkezimizde çalışan 300 kişinin yarısı kadınlardan yarısı da erkeklerden oluşuyor. Ayrıca çalışanlarımızın % 80’i yüksek lisans ve % 91’i hem İngilizce hem de Almanca’yı ana dili gibi biliyor. Kadınların çalışma hayatında daha aktif pozisyonlarda olabilmesi için önemli faaliyetler gösteriyoruz. Merkezimizde 40’tan fazla ülkeye hizmet veriyor ve başarılı projeleri hayata geçiriyoruz. IDC Türkiye’den aldığımız ödüller ile de bu çabalarımızın karşılığını görmekten dolayı mutlu ve gururluyuz.” dedi.
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