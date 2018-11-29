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Assan Alüminyum CFO’su Zeynep Sarsan oldu
29 Kasım 2018, 14:06
Kibar Holding iştiraki Assan Alüminyum’un Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Zeynep Sarsan oldu.
Zeynep Sarsan, lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı ve Yeditepe Üniversitesi Finans Bölümü’nde MBA yaptı. 2001 senesinden bu yana Mali Müşavir belgesine sahip olan Zeynep Sarsan Nexans, Praktiker, AlcatelLucent gibi çeşitli firmalarda görev aldıktan sonra 2013 yılında Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’de Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü olarak çalışmaya başladı. Sarsan sırasıyla Mart 2015’te Kibar Holding Mali İşler Direktörlüğü, Mayıs 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Assan Panel Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2017 yılından itibaren de İspak Esnek Ambalaj Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında görev aldı.
Zeynep Sarsan, 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle Assan Alüminyum’un Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı.
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