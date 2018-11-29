NASA’nın tercihi Castrol

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29 Kasım 2018, 13:04

Dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol, NASA işbirliği ile uzayda faaliyet gösteriyor.

Dünya üzerinde motor yağı dendiği zaman akla ilk gelen markalardan Castrol, yüksek teknoloji yağları ile uzayda da tercih edilen marka olmaya devam ediyor. 1960’lardan bu yana NASA’nın uzay projelerinde kullanılan makine yağları Castrol tarafından sağlanıyor; Bu ortaklık ile hayata geçirilen Apollo Ay görevi, Hubble Uzay Teleskopu, Uluslararası Uzay İstasyonu, geçmiş Mars seferleri ve birçok uydunun yanı sıra Mars’a gönderilen en son keşif aracı için de Castrol ortaklığı tercih ediliyor.NASA, Mars’a gönderdiği 829 milyon dolar değerindeki keşif aracı InSight’tada Castrol’ün tecrübesine güvendi. Kırmızı gezegene yapılan ve Mars’ın yanı sıra diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulgular için gerçekleştirilen keşif yolculuğunda birçok parçanın yağlanması Castrol markası tarafından sağlanıyor. 5 Mayıs’ta Kaliforniya’dan fırlatılan uzay aracı 6 ay sonunda toplam 485 milyon kilometre yol kat ederek, Mars’ın keşfedilmemiş lav yapılı Elysium Planitia’ya ulaştı. Bu alan üzerinde yapılacak olan çalışmalar sırasında kullanılacak bilimsel parçalarda Castrol yağları kullanılarak mükemmellik sağlanıyor.Düşük yer çekimi, hava sıcaklığındaki aşırı farklılıklar ve bu gibi insanın ulaşamayacağı ortamlarda bozulan bir parçanın tamir edilmesinin mümkün olmadığı düşünüldüğünde, bir yağ için Mars’ın zor bir ortam olmasının yanı sıra, en ufak bir aksaklığın da görevin tamamıyla iptal olması anlamına gelmesinden dolayı her bir parçanın önemi açıkça ortada. Bu nedenle NASA bu koşullara en iyi uyum sağlayacak, sorun yaratmadan kusursuz şekilde çalışacak ve en önemlisi dayanıklı bir yağlama ürünü tercih ediyor. Castrol’ün görev yapan tüm ürünleri de bu koşullara, çevreye ve görevin gereksinimlerine göre tasarlanmış; NASA’nın uzun süreli görevlerinde en başarılı korumayı, en uzun süre, en yüksek dayanıklılıkla sunacak ürünler olarak dikkat çekiyor.