Aygaz, otogazın yüksek oktan özelliğini 'Canavar Arabayla' anlatıyor

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

29 Kasım 2018, 12:51

Otogazın motor performansına ve verimliliğine olumlu etki eden yüksek oktanlı bir yakıt olduğunu vurgulayan Aygaz, bu amaçla hazırladığı iki yeni reklam filmi için Türkiye’nin ilk “monster” aracını üretti.

Ürün kalitesi, yaygın ve üstün hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası olan Aygaz, iki yeni reklam filmiyle, otogaza ilişkin kamuoyunda “doğru bilinen yanlışları” değiştirmeyi hedefliyor. 28 Kasım’da yayına giren reklam filminde, otogazın yüksek oktanlı bir yakıt olduğuna dikkat çekilirken, Aygaz Otogaz’ın ise LPG dönüşüm ustaları tarafından en çok tavsiye edilen otogaz yakıt markası olduğu vurgulanıyor.Otogazın motora güç ve verimlilik katan yüksek oktanlı bir yakıtolduğunu anlatmayı hedefleyen Aygaz, iki yeni reklam filmi için Türkiye’nin ilk LPG’li “monster” aracını üretti. Yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 3.5 metre genişliğinde ve 3.3 metre yüksekliğinde olan aracın fren balatasından fren merkezine ve aktarma organlarına kadar birçok mekanik aksamı tamamen özel olarak üretilen parçalardan oluşuyor. Filmlerde LPG’nin performansından şüphe duyan otomobil kullanıcılarının, monster araç karşısında düştükleri şaşkınlık eğlenceli bir dille aktarılıyor. “Binip Binmeden Konuşma” mesajıyla, tüketiciler otogazın performansını denemeye davet edilirken, LPG dönüşüm ustalarının en çok tavsiye ettiği markanın Aygaz Otogaz olduğu vurgulanıyor.Ünlü yönetmen Ali Taner Baltacı’nın yönettiği, Erdem Baş, Aydan Taş, Feramuz Tanrıverdi ve Sarp Bozkurt’un rol aldığı yeni reklam filminde dev araç, otogazın yüksek oktan özelliği sayesinde üstün performans sergiliyor. Otogazın, Türkiye’de en çok kullanılan binek araç yakıtı olduğuna dikkat çekenşöyle konuştu: “Otogazın üstün özelliklerinin bilinirliğinin arttırılması için bu kampanyayı hazırladık. Reklam filmimizle, otogazın motor performansına ve verimliliğine olumlu etki eden yüksek oktanlı bir yakıt olduğunu anlatırken, ‘Binip Binmeden Konuşma’ mesajıyla, otogaz ile ilgili yanlış bilinen konulara dikkat çekmeyi ve bu konudaki algıyı geliştirmeyi amaçladık.”Aygaz, otogazın yüksek oktanlı yakıt özelliğinidaha iyi anlatmak amacıyla ürettiği monster aracın kullanıldığı iki reklam filminin çekimlerini trafiğe kapalı alanda gerçekleştirdi. Aracı Gürkan Uygun’un seslendirdiği ve TBWA tarafından hazırlanan reklam filmlerinin prodüksiyonunu 25 Film üstlendi.