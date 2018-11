Seger, Mor Salkım Derneği ile şiddete dur diyor

Anasayfa » Güncel

29 Kasım 2018, 11:56

Herhangi bir şiddete uğrayan Seger çalışanları ve yakınlarına Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ücretsiz destek sağlayacak.

Avrupa’nın en büyük korna üreticilerinden biri olan ve Türkiye’de ürettiği kornaları dünyanın dört bir yanına ihraç eden Seger, kadına yönelik şiddetle mücadele desteğini katıldığı etkinlikler ve gerçekleştirdiği işbirlikleri ile sürdürmeye devam ediyor. Herhangi bir şiddete uğrayan Seger çalışanları ve yakınlarına Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ücretsiz destek sağlayacak.Seger, her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren uluslararası çaptaki “Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede 16 Günlük Aktivizm” kampanya dönemi kapsamında Mor Salkım Kadın dayanışma Derneği ile anlamlı bir işbirliği protokolüne imza attı. İşbirliği kapsamında herhangi bir şiddete uğrayan Seger çalışanları ve yakınlarına dernek tarafından ücretsiz destek sağlanacak.Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası kapsamında bulunduğu her platformda kadına yönelik şiddete hayır diyen Seger, geçtiğimiz günlerde Mor Salkım Kadın dayanışma Derneği işbirliği kapsamında bir araya geldi. Protokülün imzalanmasının ardından çalışanlara şiddetle mücadeleye dair ilgili telefon hatlarının yer aldığı magnetler ve turuncu kurdeleler dağıtılarak şiddete karşı farkında olmaları hedeflendi. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, “Seger olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayi gibi yaygın olarak erkek egemen bir sektörde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yönetim kadememizin %50’sini, üretim hattı çalışanlarımızın %23’ünü kadınlar oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikamız gereği kadınların da sesi olacak çalışmaların içinde yer almayı önemsiyoruz. “Sesimiz Eşitliğimiz” sloganı ile çıktığımız bu yolda var olabileceğimiz her platformda olmayı kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu işbirliğini kadına şiddet alanındaki çalışmalarımızı farkına varması için önce çalışanlarımıza anlatmak istedik. Herhangi bir şekilde şiddete uğrayan Seger çalışanları ve yakınları Mor Salkım şiddet hattı olan 0531 033 88 44 nolu numarayı arayarak dernek tarafından ücretsiz destek alabilecek. ” açıklamasında bulundu.Mor salkım kadın dayanışma derneği kadının ve kız çocuklarının güçlenmesi, kadınların karar mekanizmalarında yer alması, sağlık hizmetlerinden faydalanması, eğitim hakkı ve eğitim yaşamına katılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların istihdama katılması, toplumda eşit hak ve fırsatlarla var olabilmesi amacı ile toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan perspektifte çalışmalarını sürdürüyor.Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğinin 7/24 hizmet verdiği şiddete ilişkin hattı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Şiddet hattı kuruluşundan itibaren birçok kadın ve çocuğa destek olan derneğin kayıtlarına göre, 2012-2017 Aralık ayı itibariyle danışma merkezi ya da şiddet hattına ulaşılarak yaşamlarına doğrudan etki edilen ve desteklenen kadın sayısı 4 bin 749, çocuk sayısı ise 2 bin 374. Şiddet hattı Türkiye’nin birçok ilinden arayan kadınlara hizmet veriyor ve farklı illerde destek bekleyen kadınları ilgili kamu kurum ve kadın derneklerine yönlendiriyor.