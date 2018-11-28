Peugeot, Sochaux Fabrikasında üretimini kutladı

Anasayfa » Güncel

28 Kasım 2018, 14:06

PSA Sochaux Fabrikasının 10 bin çalışanı SUV Peugeot 3008’in 500.000’inci ve Peugeot 308’in 1.000.000’uncu üretimini kutladılar.

Peugeot 3008 satışa sunulduğu Ekim 2016 tarihinden bu yana gerçek bir başarı hikayesi yazdı. 2018 yılında Fransa’nın en çok satılan 3’üncü otomobili olan ve ayrıca B2B pazarı C-SUV segmentinde lider olan Peugeot 3008 bunun dışında Fransa'daki tüm binek otomobil satışlarında da ikinci sırada yer alıyor.Peugeot 3008 sergilemiş olduğu satış performansıyla 2008 ve 5008 modelleriyle birlikte Peugeot’nun Avrupa’nın SUV sınıfının lideri olmasına da katkı sağladı. Peugeot 3008 bugüne kadar Mart 2017’deki Yılın Otomobili ödülü de dahil olmak üzere tüm dünyada toplam 63 ödül aldı.Satışa sunulduğu 2013 yılından bu yana tüm dünyada 1.000.000 adet satış başarısına ulaşan Peugeot 308 2018 yılında Fransa’da C segmenti lideri konumunda bulunuyor. Aynı zamanda B2B pazarı C segmenti lideri olan Peugeot 308 Fransa’daki tüm binek otomobil satışlarında en çok satan üçüncü otomobil. Peugeot 308 bugüne kadar Mart 2014’dekide dahil olmak üzere tüm dünyada toplam 40’tan fazla ödül aldı.Peugeot 308 ve 3008, Sochaux Ar-Ge merkezinin proje ekipleri tarafından geliştirildi ve Sochaux / Belchamp Experimentation Center pistlerinde kapsamlı bir şekilde test edildi.Güncel rakamlarla Peugeot 308 günde 860 adet ve Peugeot 3008 ise günde 1.000 adedin üzerinde üretilmekte olup talebi karşılamak için haftada yedi gün üretiliyor. Söz konusu iki global model Peugeot markasının faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm pazarlarda satışa sunuluyor.Yılda yaklaşık 500.000 adet otomobil üretmek üzere kurulan Sochaux Fabrikası bugüne kadar Peugeot markası için 23 milyondan fazla otomobil üretti.