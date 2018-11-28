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TOSFED Mali Genel Kurulu Yapıldı

TOSFED Mali Genel Kurulu Yapıldı

Tarih 28 Kasım 2018, 13:22

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Mali Genel Kurulu, 25 Kasım Pazar günü Ankara’da yapıldı. Meyra Palace Hotel’de düzenlenen genel kurulda, 200 delegeden 103’ü hazır bulundu.

TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı’nın açılış konuşması ile başlayan genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasının ardından, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Federasyonun 2017 ile 2018 yılları yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilmesinin ardından, mali genel kurulda ayrıca 2019 ve 2020 yılları tahmini bütçeleri de kabul edildi.



TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, mali genel kurulda yaptığı konuşmasına, TOSFED Körfez Yarış Pisti’ne yapılan yatırımlar ile yenileme çalışmaları sonrasında pistin daha modern ve kullanışlı bir hale getirildiğini, farklı illerde tesisleşme ile ilgili önemli adımlar atıldığını anlatarak başladı. Başkan Yazıcı “Dünya Ralli Şampiyonası 8 yıl aradan sonra yeniden ülkemize getirdik ve çok başarılı bir organizasyonla sporculardan otoritelere seyircilere kadar herkesin takdirini kazandık. Başta Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere diğer yetkililere bu organizasyonun Türkiye’ye alınması konusundaki destekleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
TOSFED Yıldızını Arıyor projesi sayesinde birçok genç sporcu kazandıklarını da belirten ve bu tür organizasyonlar sayesinde çok iyi sporcuların yetişeceğine inandığını anlatan Yazıcı, “Uluslararası alanda sporcuları destekliyoruz. Bu anlamda Ayhancan Güven, geleceğin şampiyonu olacaktır. 20 yaşındaki genç sporcumuz Fransa’da bugüne kadar hiçbir yabancı sporcunun kazanamadığı Porsche Carrera Cup seride şampiyonluğu elde ederek başarısını kanıtlamıştır.” dedi. Son olarak 2019 kural ve takvim çalışmalarına başladıklarını açıklayan Yazıcı, takımların diğer branşlarda da yer alması konusunda farklı projeler üzerinde çalıştıklarını, sporcu ve kulüplere olan destek ve teşviklerinin de yeni dönemde devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

 

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