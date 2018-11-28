Negmar Denizcilik Bandırma-Tekirdağ arası Tren Ferry deneme seferini tamamladı

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28 Kasım 2018, 13:15

Negmar Denizcilik,Erdeniz Tren Feribotu ile Bandırma-Tekirdağ arasında gerçekleştirdiği Tren Ferry taşımacılığının ilk deneme seferini tamamladı. 198 metrelik boyu ve 60 vagon kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük tren feribotu olma unvanına sahip olan Erdeniz Tren Feribotu, önümüzdeki günlerde vagon taşımacılığı seferlerine başlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 2016 yılında ihale edilen, Bandırma-Tekirdağ arası tren ferry taşımacılığı yapacak Erdeniz Tren Feribotu’nun ilk test seferi ve Bandırma limanı oryantasyonugerçekleştirildi. Negmar Denizcilik’e ait olan Erdeniz Tren Feribotu’nungerekli ölçümlerin yapılması için ilk aşama olarak Bandırma Limanına yanaşmasını; TCDD Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bandırma Liman Başkanlığı yetkilileri, TCDD Liman Müdürlüğü ve taşımacılık işini üstlenen Negmar firması yöneticileri de izleyerek görkemli bir ana tanıklık ettiler. Feribot, gerekli test ve ölçümlerin başarılı şekilde tamamlanmasının ardından Bandırma Çelebi Limanı’ndanayrıldı.

Erdeniz, Türkiye’nin en büyük tren feribotu

Bandırma-Tekirdağ arasından gerçekleştirilecek seferlerin önemi hakkında konuşanNegmar Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bülent Şafak seferlerin Marmara ve Ege bölgesindeki sanayi kuruluşları için büyük bir avantaj sağlayacağını ifade etti. “İhracat yapan firmalar mallarını çok daha hızlı ve güvenli şekilde Avrupa’ya ulaştıracak” diyen Şafak, geminin 60 vagon kapasitesi, 198 metrelik boyu 15195 grt’luk ölçüleriyle Türkiye’deki en büyün tren feribotu olma unvanına da sahip olduğunun da altını çizdi. Şafak şunları söyledi: “Negmar Grup, denizcilik ve lojistik sektöründe kurduğu etkin ekosistemiyle 14 uluslararası ve ulusal şirketi, 3 uluslararası yatırımcısı, 2 merkez ofisi ve 600’e yakın çalışanı ile ülkemizde ve bölgemizde yatırımın gücünü temsil etmektedir. Türkiye’nin güçlü lojistik ağına önemli katkılar sağlayacak olan Bandırma-Tekirdağ seferleri ile de bu gücü pekiştireceğimize inancımız sonsuz. Başarılı geçen test seferlerinin ardından kısa sürede seferleri başlatacağız.”

Tekirdağ-Derince hattında 300 sefer yapıldı, sıra Bandırma-Tekirdağ hattında

Anadolu’dan ve Ege’den gelen vagonların Marmara Denizi’ni tren feribotu ile geçip Avrupa’ya ulaşımını sağlamak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD tarafından 2016 yılında iki ferry taşımacılığı ihale edilmişti. İhaleyi, en ucuz ve tek geçerli teklif veren Negmar Denizcilik Bünyesindeki Erdeniz kazanmıştı. Bu ihalelerden biri de Anadolu’dan gerçekleştirilen taşımacılık olan Tekirdağ-Derince hattıydı. Bu hatta şu ana kadar 300 sefer gerçekleştirildi. İkinci ihale ise test seferleri henüz tamamlanan Bandırma-Tekirdağ taşımacılığı oldu.Bağlantı yolları ve yükleme rampalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen test seferleri de başarılı şekilde tamamlananErdeniz Tren Feribotunun önümüzdeki günlerde seferlerine başlaması bekleniyor.